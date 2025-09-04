विज्ञापन

अगर राकेश रोशन मान लेते इस एक्टर की सलाह तो AC- Fridge ठीक करते ऋतिक रोशन, जानें कौन था वो एक्टर

बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन अपनी दमदार पर्सनालिटी और एक्टिंग के लिए चर्चा में रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक एक्टर ऐसा थे जिनके लिए ऋतिक ये तक कह चुके हैं कि उन्होंने उनकी जिंदगी नरक बना दी थी.

Read Time: 2 mins
Share
अगर राकेश रोशन मान लेते इस एक्टर की सलाह तो AC- Fridge ठीक करते ऋतिक रोशन, जानें कौन था वो एक्टर
ऋतिक रोशन बोले, इस एक्टर ने मेरी जिंदगी को बना दिया था नर्क
नई दिल्ली:

साल 2000 में आई फिल्म 'कहो ना प्यार है' से ऋतिक रोशन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और रातों-रात स्टार बन गए. इस फिल्म के बाद उनका करियर बदल गया और उन्होंने कई हिट फिल्मों में रोमांटिक, सीरियस से लेकर निगेटिव रोल तक निभाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऋतिक एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा कर चुके हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर ऐसे थे जिन्होंने उनकी जिंदगी नर्क बना दी थी. आखिर वो एक्टर कौन थे और ऋतिक ने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा था आइए जानते हैं.

ये भी पढ़ें: September OTT Releases: सैयारा से लेकर बैड्स ऑफ बॉलीवुड तक, सितंबर में होगी इन फिल्मों और वेब सीरीज की बहार, देखें पूरी लिस्ट

किस एक्टर ने बनाई ऋतिक की जिंदगी मुश्किल?

ऋतिक ने बताया था कि उनके पापा राकेश रोशन ने हमेशा उन्हें बैकअप प्लान रखने की सलाह दी थी. तभी उनकी जिंदगी में आए कादर खान. वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी एक सलाह ने ऋतिक को परेशान कर दिया. कादर खान ने उनके पापा से कहा कि अगर बेटा स्पेशल इफेक्ट्स सीखना चाहता है तो उसे पॉलिटेक्निक कॉलेज भेजना चाहिए. उन्होंने 'भग्गू भाई पॉलिटेक्निक' कॉलेज का नाम सुझाया और कहा कि यहां पढ़कर ऋतिक एसी और फ्रिज तक रिपेयर करना सीख जाएंगे.

क्या ऋतिक गए पॉलिटेक्निक कॉलेज?

हालांकि, ऋतिक ने कभी उस कॉलेज में दाखिला नहीं लिया. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से की और फिर सिडेनहैम कॉलेज से कॉमर्स की डिग्री हासिल की. इसके बाद वो अपने पिता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े.

करियर में उतार-चढ़ाव

ऋतिक का करियर कई फ्लॉप फिल्मों से गुज़रा, लेकिन 'कोई मिल गया' ने उन्हें फिर से नई पहचान दिलाई. इसके बाद धूम 2, जोधा अकबर, वॉर जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में खड़ा कर दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hrithik Roshan, Rakesh Roshan, Kader Khan, War 2, Polytechnic
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com