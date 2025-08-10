विज्ञापन

सुनील दत्त की एक बेटी है राजेंद्र कुमार की बहू, रक्षाबंधन पर संजय दत्त ने शेयर की खूबसूरत फोटो 

रक्षाबंधन पर संजय दत्त ने बहन प्रिया और नम्रता दत्त के साथ खूबसूरत फोटो शेयर की है, जिसे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है. 

सुनील दत्त की एक बेटी है राजेंद्र कुमार की बहू, रक्षाबंधन पर संजय दत्त ने शेयर की खूबसूरत फोटो 
संजय दत्त ने रक्षाबंधन पर शेयर की बहनों के साथ फोटो
नई दिल्ली:

रक्षा बंधन के मौके पर शनिवार को एक्टर संजय दत्त ने दोनों बहनों, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त, के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की. उन्होंने बहनों को अपनी ताकत बताया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रिया दत्त और नम्रता दत्त के साथ तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "प्रिया और अंजु, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरी बहनें हो. मेरी जिंदगी में प्यार और ताकत भरने के लिए धन्यवाद. रक्षा बंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं."

संजय, नम्रता और प्रिया दिवंगत एक्टर सुनील दत्त और नरगिस के बच्चे हैं. सुनील दत्त और नरगिस ने 11 मार्च 1958 को शादी की थी. नरगिस मुस्लिम धर्म से थी. अभिनेत्री ने पहले हिंदू धर्म अपनाया था और नाम बदलकर निर्मला दत्त रख लिया था. 

बताया जाता है कि फिल्म 'मदर इंडिया' के सेट पर आग लगने के दौरान सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई थी, और वहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई थी. नरगिस-सुनील के बच्चों ने अलग-अलग रास्ते अपनाए, जहां संजय अभिनय की दुनिया में कदम रखकर सफल अभिनेता बने, वहीं उनकी बहन नम्रता ने अभिनेता कुमार गौरव से शादी की, जो दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार के बेटे हैं. 

नम्रता दत्त 1984 में बनी थीं राजेंद्र कुमार की बहू

कुमार गौरव ने 1984 में नम्रता दत्त से शादी की, जो एक्टर सुनील दत्त और नरगिस की बेटी और संजय दत्त की बहन हैं. दोनों ने शादी से पहले दो साल तक डेट किया. नम्रता और कुमार गौरव की शादी एक निजी समारोह में हुई, और उनके दो बेटियां हैं: साची (जिनकी शादी 2014 में कमाल अमरोही के पोते बिलाल अमरोही से हुई) और सिया (जिनकी शादी 2019 में आदित्य उदानी से हुई). नम्रता लाइमलाइट से दूर रहती हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, "मैं बहुत रिजर्व्ड हूं, लेकिन बंटी (कुमार गौरव) के साथ मेरा तुरंत कनेक्शन बन गया."

राजेंद्र कुमार ने 'मदर इंडिया' में नरगिस और सुनील दत्त के साथ काम किया था. प्रिया दत्त राजनीति में आईं और सांसद भी बनीं.

 

