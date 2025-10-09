विज्ञापन

रोज के कमाता था 15 से 25 हजार, पिता के कहने पर लिया रिस्क, आज बन गया बॉलीवुड का सबसे बड़ा हीरो...पहचाना क्या?

बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. इस तस्वीर में अपने पिता की पीठ पर मस्ती करता दिख रहा ये स्टार बच्चा आज बॉलीवुड का नया सुपरस्टार कहा जा रहा है.

पिता के कंधे पर दिख रहा ये लड़का है सुपरस्टार
बॉलीवुड में कब किसकी किस्मत चमक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता. इस तस्वीर में अपने पिता की पीठ पर मस्ती करता दिख रहा ये स्टार बच्चा आज बॉलीवुड का नया सुपरस्टार कहा जा रहा है. हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरस्टार के बेटे की इस पॉपुलर सीरीज ने उसे रातों-रात स्टार बना दिया है. दस साल पहले टीवी से शुरुआत करने वाला ये चॉकलेटी लुक एक्टर आज संजय लीला भंसाली जैसे दिग्गज डायरेक्टर की नजर में छा गया है. अब कहा जा रहा है कि बहुत यह एक्टर इस डायरेक्टर संग फिल्म ला सकता है. आखिर कौन है ये एक्टर, चलिए जानते हैं.

कौन ये नया सुपरस्टार ?

साल 2015 मे टीवी शो वारियर हाई से अभिनय की दुनिया में आने वाले इस स्टार ने शोज अधूरी कहानी हमारी, प्यार तूने क्या किया, परदेस में है मेरा दिल और पोरस में काम किया है. बीते साल इस एक्टर ने करण जौहर की फिल्म किल से बॉलीवुड डेब्यू किया था. बात कर रहे हैं 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लीड एक्टर लक्ष्य लालवानी की, जो अब भारतीय सिनेमा के दिग्गज कहानीकारों में से एक की नजर में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में उन्हें एक हफ्ते में दो बार संजय लीला भंसाली के मुंबई ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया है, और इन लगातार मुलाकातों ने अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है.

संजय लीला भंसाली संग करेगा काम

अपनी चर्चा में रही सीरीज में दमदार परफॉर्मेंस के बाद लक्ष्य अब इंडस्ट्री में एक उभरते हुए नए चेहरे के रूप में देखे जा रहे हैं. वहीं, भंसाली जिनके बारे में कहा जाता है कि वो नए टैलेंट को पहचानने और निखारने में माहिर हैं, ऐसे में दोनों के बीच किसी संभावित प्रोजेक्ट की चर्चा अब और भी तेज हो गई है. हालांकि अभी तक कोई इस पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फैंस ये सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर कुछ नया तो नहीं होने वाला. ऐसे में अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर चल क्या रहा है.

लक्ष्य अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वह टीवी में काम करने के दौरान दिन के 15 से 25 हजार रुपये कमाते थे और उसमें खुश नहीं थे. उन्होंने कहा कि अगर वह रिस्क नहीं लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एक्टर ने पिता से फिल्मी करियर के बारे बात की और उनके पिता ने कहा, 'अगर तुम्हें लगता है कर पाओगे तो जाओ'.


 

