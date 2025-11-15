Mahesh Babu Look Varanasi: हाथ में त्रिशूल, बैल की सवारी, राजामौली की वाराणसी में महेश बाबू का धांसू लुक

साउथ के सुपरस्टार और फिल्ममेकर एसएस राजामौली फिर से बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार हैं. राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम अब ‘वाराणसी' रखा गया है. हाल ही में हैदराबाद फिल्म सिटी में इस फिल्म के लिए भव्य इवेंट आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म का टाइटल और महेश बाबू का फर्स्ट लुक पेश किया गया. इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी मौजूद रहे. पहले ही प्रियंका और पृथ्वीराज के लुक सामने आ चुके थे, लेकिन अब महेश बाबू का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद फैंस का उत्साह चरम पर है.

महेश बाबू इस फिल्म में बैल पर सवार हाथ में त्रिशूल लिए नजर आए. उनका यह लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. फैंस इस लुक को देखकर काफी उत्साहित हैं और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "महेश बाबू का यह एग्रेशन सालों से इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार वह लम्हा आ ही गया".

Here you go… VARANASI to the WORLD…https://t.co/3VJa3zpUNb — rajamouli ss (@ssrajamouli) November 15, 2025

फिल्म ‘वाराणसी' का मुहुर्त पूजा जनवरी 2025 में ही किया गया था. शूटिंग हैदराबाद, ओड़ीशा और केन्या में की गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म मार्च 2027 तक बड़े पर्दे पर रिलीज हो सकती है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है. राजामौली की यह फिल्म दर्शकों को भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ सिनेमा का नया अनुभव देने वाली है. महेश बाबू के बैल पर त्रिशूल के साथ लुक ने इस फिल्म की थ्रिल और एंटरटेनमेंट को पहले ही हाई स्तर पर पहुंचा दिया है. फैंस इस फिल्म के रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.