सब बेकार हो गया... महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी के इवेंट पर क्यों बोले एसएस राजामौली

प्रियंका चोपड़ा, महेश बाबू और पृथ्वीराज सुकुमारन की मचअवेटेड फिल्म एसएसएमबी 29 का टाइटल वाराणसी रखा गया है. एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित इस फिल्म से महेश बाबू की पहली झलक सामने आई थी. लेकिन सोशल मीडिया पर इस फिल्म की झलक वायरल हो गई, जिसके चलते एस एस राजामौली ने कहा, "हमने अपने वीडियो की जांच तक नहीं की थी, क्योंकि हमें डर था कि यह लीक हो सकता है.लेकिन आखिर में सब पानी में चला गया. एस एस राजामौली ने बताया है कि उनकी टीम ने अपनी फिल्म की सामग्री को लीक होने से बचाने के लिए कितनी मेहनत की. साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी दुख जताया कि कैसे कुछ लोगों द्वारा एक ड्रोन से उनकी लाख कोशिशों के बावजूद मचअवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की एक तस्वीर लीक हो गई.

फिल्म के टाइटल की घोषणा के अवसर पर, जिसमें महेश बाबू मुख्य भूमिका में हैं, निर्माताओं ने शीर्षक का टीजर एक विशाल स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश की, जिसे उन्होंने इसी उद्देश्य से लगाया था. शुरुआत में, कुछ तकनीकी खामियां आईं. हालांकि, निर्माताओं ने इसे ठीक कर लिया और फैंस को एक शानदार शीर्षक टीजर दिखाया.

राजामौली ने बताया कि उन्होंने दर्शकों को इस फिल्म के पैमाने और दायरे का अंदाज़ा देने के लिए एक विशाल स्क्रीन लगाई थी. उन्होंने कहा, "हम पूरी कोशिश कर रहे थे. हमें कल रात अपने वीडियो का परीक्षण करना था. लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि टीजर लीक न हो, हमने बड़ी क्रेन से उस जगह को काले कपड़े से ढक दिया और देर रात तक काम करते रहे. लगभग 2 बजे, हमने बिना टीजर चलाया, अपने टेस्टिंग वीडियो का परीक्षण शुरू कर दिया. हमें नहीं पता कि ये लोग कहां से आए थे. मुझे नहीं पता कि वे एक थे या दो. उन्होंने एक ड्रोन लिया और उससे जो कुछ भी हम दिखाना चाहते थे, उसका वीडियो बना लिया. उन्होंने उसे इंटरनेट पर डाल दिया. यह इतने सारे लोगों की एक साल की कड़ी मेहनत है. हजारों घंटे और करोड़ों-करोड़ों रुपये. इतनी मेहनत थी. यह सब एक ड्रोन के बेतरतीब ढंग से उड़ने से लीक हो गया. हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें. लीक होने के डर से हमने अपने वीडियो का परीक्षण भी नहीं किया. हम इसे पूरे पैमाने और पूरे रिज़ॉल्यूशन में दिखाना चाहते थे और हमने सोचा कि हम जोखिम उठाएंगे."

आगे उन्होंने इवेंट में कहा, कल आधी रात के बाद, इतनी सावधानियां बरतने के बाद भी, जब हम टेस्टिंग वीडियो की स्क्रीनिंग और जांच कर रहे थे, किसी ने ड्रोन का इस्तेमाल किया, उसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर लीक कर दिया. हम देश भर से बेहतरीन एलईडी लाइटें लाए और इतनी बड़ी स्क्रीन लगाई. हमने इसके लिए दर्जनों जनरेटर भी मंगवाए, फिर भी सब बेकार हो गया. ”

गौरतलब है कि SSMB29 के निर्माताओं ने फिल्म का शीर्षक 'वाराणसी' का ऐलान किया और यह भी बताया कि महेश बाबू इस फिल्म में रुद्र नामक एक किरदार निभा रहे हैं. जबकि प्रियंका चोपड़ा मंदाकिनी के रोल में नजर आएंगी, जिसका पोस्टर हाल ही में रिवील किया गया था.