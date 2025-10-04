राजामौली और टीम की ‘बाहुबली: द एपिक’ के फाइनल एडिट से BTS झलक, प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा ने शेयर की तस्वीरें

एस. एस. राजामौली की बाहुबली फ्रेंचाइजी इंडियन सिनेमा में सबसे बड़े माइलस्टोन में से एक मानी जाती है. बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली 2: द कन्क्लूजन दोनों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास नहीं बनाया है, बल्कि इंडियन फिल्ममेकिंग के पैमाने और महत्वाकांक्षा को भी नए अंदाज में पेश किया है. दर्शकों ने इस सागा को जबरदस्त प्यार दिया है, जिससे यह पूरी दुनिया में एक सांस्कृतिक घटना बन गई. अब इस लीगेसी का जश्न मनाने के लिए, मेकर्स दोनों पार्ट्स को साथ में बाहुबली: द एपिक के जरिए पेश कर रहे हैं, जो इस यादगार कहानी का री-एडिटेड और रीमास्टर किया गया एडिशन है.

अब जैसे जैसे रिलीज की तारीख करीब आ रही है, ऐसे में प्रोड्यूसर शोबू यारलागड्डा ने फिल्म के आखिरी एडिट से बिहाइंड द सीन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें एस. एस. राजामौली और उनकी टीम काम करते नजर आ रही है. उन्होंने बताया कि इस प्रोसेस में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, वहीं इसे चैलेंजिंग लेकिन बेहद संतोषजनक भी उन्होंने बताया, क्योंकि वे “इसकी शान के लिए काम कर रहे हैं.”

तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, “@ssrajamouli @BaahubaliMovie "द एपिक' के लिए फाइनल टच और एडिट ट्रिम्स दे रहे हैं! इस वर्जन को बनाने में एडिटिंग सबसे चैलेंजिंग कामों में से एक रही है". उन्होंने एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "बिल्कुल, @ssrajamouli और पूरी टीम @BaahubaliMovie के साथ कोई आधा-धुरा काम नहीं होता. जब हम कुछ करते हैं, तो पूरी मेहनत करते हैं और आपको सबसे बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं. मेरी टीम का दिल से धन्यवाद कि उन्होंने ‘द एपिक' पर ऐसे काम किया है जैसे कि यह नई फिल्म हो! वे इसे गर्व के साथ कर रहे हैं".

'बाहुबली: द एपिक' को बाहुबली कहानी के सिंगल-फिल्म वर्जन के रूप में बताया गया है, जिसमें दोनों फ़िल्मों के फुटेज को नए टेक्निकल सुधारों, पहले से मौजूद या अब तक न देखे गए सींस और कुछ चुनिंदा बदलाव शामिल हैं. एक ही फिल्म में दो मेगा ब्लॉकबस्टर का जादू देखने के लिए दर्शक तैयार हैं, जिससे फिल्म को लेकर उत्साह अपने सातवें आसमान पर है. यह फिल्म 31 अक्टूबर 2025 को आईमैक्स, 4DX, डी-बॉक्स, डॉल्बी सिनेमा, और ईपीआईक्यू सहित कई प्रीमियम फॉर्मेट में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसे तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषाओं में रिलीज किया जाएगा.