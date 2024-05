KKR की जीती हुई IPL 2024 ट्रॉफी के साथ शाहरुख खान-गौरी खान ने दिए पोज, जश्न की फैमिली और दोस्तों संग फोटो वायरल

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 यानी इंडियन प्रीमियर लीग की ट्रॉफी बीती शाम अपने नाम कर ली है. आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर केकेआर ने चेन्नई में यह जीत हासिल की. इस मौके पर विजेता टीम के ओनर और एक्टर्स शाहरुख खान और जूही चावला भी नजर आए. वहीं अब सोशल मीडिया पर खूब तस्वीरें और वीडियो भी सामने आए. लेकिन अब ट्रॉफी जीतने के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें एसआरके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ट्रॉफी हाथ में लिए पोज देते दिख रहे हैं.

पहली तस्वीर में शाहरुख खान पत्नी गौरी खान के साथ हाथ में आईपीएल की ट्रॉफी लिए हुए पोज देते दिख रहे हैं. दोनों की चेहरे की स्टाइल दिल जीत रही है.

दूसरी फोटो में शाहरुख खान क्रिकेट ग्राउंड में फैमिली और अनन्या पांडे, शनाया कपूर के साथ दिख रहे हैं. इसके अलावा किंग खान की मैनेजर पूजा डडलानी के साथ गौतम गंभीर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं एक में केकेआर की को ओनर जूही चावला भी पति के साथ पोज देती हुई दिख रही हैं.

इसके अलावा एक फोटो में किंग खान को उनकी फैमिली के साथ आईपीएल की ट्रॉफी हाथ में लिए हुए देखा जा सकता है.

