शादी से पहले बोनी और पत्नी मोना के साथ रहने लगी थीं श्रीदेवी, अर्जुन पर खूब लुटाती थीं प्यार, ऐसे थी लवस्टोरी

मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर आज अपनी दोनों पत्नी मोना कपूर और श्रीदेवी को ही खो चुके हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ के किस्से अभी भी बंद नहीं हुए हैं. बोनी ने मोना से साल 1983 में शादी रचाई थी और साल 1996 में तलाक लेकर श्रीदेवी को अपनी दुल्हन बनाया था. चौंकाने वाली बात यह है कि बोनी और मोना की शादी में श्रीदेवी भी आई थी और उनके ही घर में रहती थीं. श्रीदेवी और मोना अच्छी दोस्त थीं और इसी के चलते श्रीदेवी अपनी सहेली मोना के घर में ही रहती थीं और यहीं से बोनी और श्रीदेवी की नजदीकी बढ़ने लगी थी. हालिया इंटरव्यू में पत्रकार और लेखक हनीफ जावेरी ने इस बारे में बात की है.



होटल में रुकी थीं श्रीदेवी

उन्होंने बताया, 'लोग मानते हैं कि उनका रोमांस फिल्म मिस्टर इंडिया की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ था, यह सच नहीं है, श्रीदेवी चेन्नई से मुंबई आती थीं, मुंबई में उनका घर नहीं था, इसलिए वे सी रॉक होटल में रुकी थीं, एक दिन, लिफ्ट में किसी ने उनके साथ बदतमीजी की, और उन्होंने कसम खा ली कि वे फिर कभी उस होटल में नहीं रुकेंगी, फिर, वे जुहू के एक होटल में रहने लगीं, उन्होंने बताया कि श्रीदेवी की मां के पैर की सर्जरी हुई थी, और बोनी कपूर ने अमेरिका में उनके इलाज कराने की पेशकश की थी'.



श्रीदेवी को घर किसने बुलाया था?

जावेरी ने बताया कि इसी दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी को अपने घर रहने के लिए बुलाया था. श्रीदेवी कपूर परिवार के घर रहने आईं. उनकी ज्वाइंट फैमिली थी और सब एक ही छत के नीचे रहते थे, बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर, श्रीदेवी का बहुत ख्याल रखती थीं, आखिरकार, वो एक मेहमान थीं, लेकिन प्यार ऐसा ही होता है, बोनी कपूर ने हाल ही में श्रीदेवी के साथ अपनी प्रेम कहानी पर मुहर लगाई थी, लेकिन कहा कि उन्होंने श्रीदेवी को अपने और अपने परिवार के साथ रहने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि हाल ही में मुंबई बम धमाके हुए थे.



श्रीदेवी के बोनी के घर आने की क्या वजह थी?

बोनी कपूर ने बताया, 'जब बम धमाका हुआ था और श्रीदेवी मेरे घर आई थीं, तब उनकी अर्जुन से बहुत बनती थी, उन्होंने कहा, 'जब वह मेहमान बनकर रुकी थीं, तब अर्जुन उनके सबसे पसंदीदा थे, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, मुझे वे दिन अच्छी तरह याद हैं, लेकिन पता नहीं, चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होतीं, उन दिनों श्रीदेवी को होटल सी रॉक में ठहराया गया था, जब मुझे धमाकों के बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत उनकी मां को फोन किया और जोर देकर कहा कि श्रीदेवी अब वहां नहीं रहेंगी, मैंने अपने कर्मचारियों को उन्हें घर लाने के लिए भेजा, फिर मई 1993 में रूप की रानी की रिलीज तक, श्रीदेवी मेरे घर में रहीं'.



बोनी ने पत्नी मोना को अफेयर के बारे में बताया था

उन्होंने कहा कि उन्होंने मोना को श्रीदेवी के साथ अपने अफेयर के बारे में खुलकर बताया था. उन्होंने अपनी उंगली में एक अंगूठी की ओर इशारा करते हुए कहा, 'मैंने अपनी पहली पत्नी को बताया था, मैंने उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया था'. उन्होंने आगे कहा, 'यह अंगूठी देखिए जो मैंने पहनी है और वह अंगूठी जो उन्होंने (श्रीदेवी) पहनी थी, दोनों मोना ने खरीदी थीं, मैंने उन्हें खुलकर बताया और इसी तरह उन्होंने बच्चों की परवरिश की, बिना मेरे या दूसरे बच्चों के प्रति किसी भी तरह की नफरत पैदा किए, लेकिन जब उन्होंने पहली बार श्रीदेवी के सामने अपनी भावनाओं का इजहार किया, तो उन्होंने महीनों तक उनसे बात करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनकी शादी एक मुद्दा थी'.



बोनी की बेटी की हुई सगाई

अर्जुन भी अक्सर अपने पिता से दूर रहने में आई परेशानियों के बारे में बात करते रहे हैं, जो श्रीदेवी के साथ घर छोड़कर एक नए घर में रहने चले गए थे, लेकिन अर्जुन और अंशुला 2018 में बोनी से फिर मिले, जब श्रीदेवी की दुबई में डूबने से दुखद मृत्यु हो गई. अब हाल ही में बोनी और मोना कपूर की बेटी अंशुला कपूर की सगाई हुई, जहां पूरा कपूर परिवार नजर आया.