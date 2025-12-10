विज्ञापन

ना मिथुन चक्रवर्ती ना बोनी कपूर, इस एक्टर के लिए श्रीदेवी ने रखा था 7 दिनों का व्रत, साथ में की 25 फिल्में

श्रीदेवी बॉलीवुड के इस एक्टर के इतने क्लोज थीं कि उनके बीमार पड़ने पर उन्होंने सात दिन का व्रत रखा था. इस एक्टर के साथ श्रीदेवी 25 फिल्मों में साथ नजर आ चुकी हैं.

श्रीदेवी ने रजनीकांत के लिए रखा था सात दोनों का व्रत
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने बीते 5 दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. आज 74 साल की उम्र में भी वह बतौर हीरो फिल्मों में नजर आते हैं. अपने फिल्मी करियर में उन्होंने कई इंडियन एक्ट्रेस संग काम किया है, जिसमें श्रीदेवी से लेकर ऐश्वर्या राय तक का नाम शामिल है. श्रीदेवी संग उनकी जोड़ी को दर्शकों का खूब प्यार मिला था. दोनों ने एक नहीं बल्कि कई फिल्मों में साथ में काम किया था. श्रीदेवी और रजनीकांत की ना सिर्फ ऑनस्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन भी खास बॉन्डिंग थी. लोगों को इस बारे में तब पता चला, जब थलाइवा बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए थे. श्रीदेवी अपने को-स्टार रजनीकांत की सलामती के लिए एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे सात दिन भूखी-प्यासी रही थी.

रजनीकांत के लिए भूखी-प्यासी रही थीं श्रीदेवी

रजनीकांत और श्रीदेवी ने तकरीबन 25 फिल्मों में साथ में काम किया. इसमें हिंदी कम और तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्में ज्यादा शामिल हैं. साल 2011 में एक इंटरव्यू में रजनीकांत ने बताया कि वह फिल्म राणा की शूटिंग कर रहे थे और उसी वक्त उनकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए सिंगापुर जाना पड़ा. जब श्रीदेवी को इसके बारे में पता चला तो वह बहुत घबरा गईं. श्रीदेवी ने रजनीकांत के लिए शिरडी जाने तक का फैसला ले लिया था. वह शिरडी गईं और साईं बाबा के दर्शन कर एक्टर के ठीक होने की दुआ मांगी. इसके बाद एक्ट्रेस ने 7 दिनों तक उपवास भी रखा था. श्रीदेवी की दुआ कबूल हुई और रजनीकांत जल्दी ठीक होकर घर लौट आए.

रजनीकांत को देख खिल उठी थी एक्ट्रेस

जब रजनीकांत ठीक होकर घर लौटे तो श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर के साथ उनसे मिलने पहुंचीं. श्रीदेवी ने जब रजनीकांत को स्वस्थ देखा तो उनकी जान में जान आई. श्रीदेवी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके खास दोस्त आज भी उन्हें मिस करते हैं. रजनीकांत उम्र में श्रीदेवी से काफी बड़े थे, लेकिन दोनों में दोस्ती का खास रिश्ता था. श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को 54 साल की उम्र में दुबई में हुआ था. वह वहां एक फैमिली वेडिंग सेरेमनी में पूरे परिवार के साथ पहुंची थीं. रिपोर्ट्स की मानें तो उनका निधन बाथटब में डूबने से हुआ था. वहीं, यह भी कहा गया कि उन्हें नहाने के दौरान दिल का दौरा पड़ा था. लेकिन बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि उनकी मौत डूबने से ही हुई थी.


 

Sridevi, Rajinikanth, Sridevi And Rajinikanth
