1975 के बाद 2004 में हिंदी सिनेमा में लौटी थी श्रीदेवी की बहन 'जूली', अक्षय, करीना, सुनील, जैकी के साथ दी थी हलचल

1975 में फिल्म जूली आई थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था. इस फिल्म में एक्ट्रेस लक्ष्मी ने जूली का किरदार निभाया था. जूली का किरदार निभाकर लक्ष्मी हर जगह छा गई थीं. उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म के बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली थी. उसके बाद जब उन्होंने 2004 में वापसी की तो हर कोई उनका फैन हो गया था. लक्ष्मी ने 26 नवंबर, 2004 में आई 'हलचल' फिल्म से कमबैक किया था. इस फिल्म में अपने कमबैक से लक्ष्मी एक बार फिर इंडस्ट्री पर छा गई थीं. उन्होंने फिल्म में करीना कपूर की दादी का रोल निभाया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. खास बात ये है कि ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज हुई थी. आज इस फिल्म को 21 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म में लक्ष्मी श्रीदेवी की बड़ी बहन जूली बनी थीं.

ऐसा था लक्ष्मी उर्फ जूली का रोल

हलचल (2004) में लक्ष्मी ने लक्ष्मी देवी का किरदार निभाया था, वो एकदम कड़क किरदार में नजर आई थीं. उन्होंने एकदम कट्टरता से अपनी लड़ाई लड़ी और गुस्सा दिखाया है. इस फिल्म को देखकर आज भी खूब हंसते हैं. इस फिल्म की स्टारकास्ट भी लंबी-चौड़ी थी. इस फिल्म में अक्षय खन्ना, करीना कपूर, अमरीश पुरी, जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, परेश रावल और शक्ति कपूर अहम किरदार निभाते नजर आए थे. फिल्म में दो परिवारों की लड़ाई और उनके बच्चों के प्यार की कहानी दिखाई गई है जो आपको खूब हंसाती है. इस फिल्म को लोग आज भी देखना पसंद करते हैं.

जूली फिल्म की हीरोइन लक्ष्मी, हिंदी सिनेमा में कहलाई वन हिट वंडर

बॉक्स ऑफिस पर की इतनी कमाई

हलचल के बजट की बात करें तो ये 10 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि इसने एक हफ्ते में ही 8 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. इसके टोटल कलेक्शन की बात करें तो इसने 31.53 करोड़ का बिजनेस किया था. ओवरसीज भी इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. लक्ष्मी और पूरी स्टारकास्ट ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू चला दिया था. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया था.

जूली की छोटी बहन बनी थीं श्रीदेवी

जूली (1975) का निर्देशन के.एस. सेतुमाधवन ने किया था. फिल्म में लक्ष्मी के अलावा विक्रम, नादिरा, रीटा भादुड़ी, ओम प्रकाश, उत्पल दत्त और श्रीदेवी नजर आए थे. ये 1974 में आई मलयालम फिल्म चट्टाकारी का हिंदी रीमेक थी. मलयालम में भी लक्ष्मी ने ही लीड रोल निभाया था. इस फिल्म का बजट लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये बताया गया जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर एक करोड़ 50 लाख रुपये कमाए थे.