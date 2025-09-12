विज्ञापन

जब होटल के एक ही कमरे में दो साल तक रहीं श्रीदेवी, लेकिन बाहर से आता था खाना- शेफ ने सुनाया पुराना किस्सा

जब श्रीदेवी होटल में सालों रहीं और सिर्फ दाल-चावल ही खाती थीं. साथ ही जानिए अमिताभ बच्चन का परिवार संग दिलचस्प किस्सा.

जब होटल के एक ही कमरे में दो साल तक रहीं श्रीदेवी, लेकिन बाहर से आता था खाना- शेफ ने सुनाया पुराना किस्सा
श्रीदेवी से जुड़ा मजेदार किस्सा
कभी मुंबई का जुहू इलाका सिर्फ बीच और बंगलों के लिए ही नहीं, बल्कि एक खास होटल के लिए भी मशहूर था. ये होटल था सेंटॉर होटल. यही वो जगह थी जहां बॉलीवुड के सितारे ना सिर्फ ठहरते थे, बल्कि अपनी छोटी-बड़ी कहानियां भी छोड़ जाते थे. तो आज हम बात कर रहे हैं इस होटल में बहुत ही दिलचस्प किस्से पीछे छोड़ आईं बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी (Sridevi) की. हाल ही में मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने सिद्धार्थ कन्नन से एक इंटरव्यू में उस दौर के श्रीदेवी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से साझा किए, जब वे जुहू के पॉपुलर सेंटॉर होटल में काम करते थे. यह वही होटल है जो कभी बॉलीवुड सितारों का सबसे बड़ा अड्डा हुआ करता था.

श्रीदेवी का ‘दो साल वाला कमरा'

अब सोचिए, कोई स्टार किसी होटल में आता है, कुछ दिन रुकता है और फिर निकल जाता है. लेकिन श्रीदेवी? वो तो सीधे दो-दो साल तक एक ही कमरे में ठहरीं. हां, उनका अपना फिक्स रूम था. पर यहां ट्विस्ट ये है कि उन्होंने होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो. उनका स्पॉट बॉय रोज उनके लिए ‘हरीश' नाम की जगह से टिफिन लाता था, जिसमें मंगलोरियन फूड होता था .फिश करी, मसालेदार डिशेज और भी बहुत कुछ. लेकिन श्रीदेवी को चाहिए था सिर्फ सादी दाल और स्टीम्ड राइस जो होटल से मंगवाती थीं. ग्लैमर की चमक-दमक के पीछे उनकी ये सादगी आज भी लोगों को हैरान कर देती है.

होटल में था पूरा बॉलीवुड

हरपाल सिंह ने यह भी कहा कि, 'वो वक्त ऐसा था जब पूरा बॉलीवुड हमारे होटल में नजर आता था. हमने धर्मेंद्र जी के बेटे की शादी देखी, अवॉर्ड शो देखे और माधुरी दीक्षित के करियर की उड़ान भी देखी. यहां तक कि श्रीदेवी जी अक्सर हमारे चाइनीज रेस्टोरेंट में भी आती थीं. सच कहें तो उस वक्त हमारा होटल सितारों का अड्डा बन चुका था.'

अमिताभ बच्चन की आदत 

यही नहीं, हरपाल ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा, 'अमिताभ जी जब भी अपने परिवार जया जी, अभिषेक और श्वेता के साथ आते थे, तो खाने में बहुत ध्यान रखते थे. अगर अभिषेक की प्लेट में खाना बच जाता, तो बिग बी तुरंत उन्हें डांट देते और कहते अभिषेक प्लेट में बचा खाना खत्म करो.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

