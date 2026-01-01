2026 में सीक्वल की बरसात: Border 2, Dhurandhar 2, Drishyam 3 से Mardaani 3 तक, टूटेंगे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड

हिंदी और साउथ सिनेमा के दर्शकों के लिए साल 2026 बेहद खास होने वाला है. गणतंत्र दिवस से लेकर गांधी जयंती तक, हर बड़े मौके पर कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी अपना नया चैप्टर लेकर आ रही है. सनी देओल, रणवीर सिंह, रजनीकांत, अजय देवगन और रानी मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकार अपने-अपने आइकॉनिक किरदारों में धमाल मचाने की तैयारी में हैं. इस तरह 2026 को ईयर ऑफ सीक्वल्स कहें तो गलत नहीं होगा क्योंकि एक के बाद एक बड़ी फ्रेंचाइजी रिलीज के लिए तैयार है. आइए एक नजर डालते हैं 2026 में किस-किस सुपरहिट फिल्म के सीक्वल रिलीज होंगे...

यह भी पढ़ें: मां छोड़ गई, पिता का निधन, सौतेली मां ने ठुकराया- फिर सोशल मीडिया पर छा गया जमशेदपुर का 'धूम' पिंटू

2026 में सीक्वल की बरसात | 2026 is Year of Sequels

बॉर्डर 2: 28 साल बाद भी जुनून और जज्बा वही

सनी देओल की बॉर्डर 2, 23 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होगी. 1997 की युद्ध ड्रामा फिल्म बॉर्डर का यह सीक्वल 1971 के भारत-पाक युद्ध की लॉन्गेवाला लड़ाई पर आधारित है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भूषण कुमार और जेपी दत्ता ने प्रोड्यूस किया.

वध 2: नैतिकता की परीक्षा

लव फिल्म्स की वध 2, 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की जोड़ी 2022 की क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म वध की स्पिरिचुअल सीक्वल में लौट रही है. फिल्म का निर्देशन जसपाल सिंह संधू ने किया है.

मरदानी 3: रानी मुखर्जी का दमदार कमबैक

रानी मुखर्जी की मरदानी 3, 27 फरवरी 2026 को होली के मौके पर रिलीज होगी. यशराज फिल्म्स की इस फ्रेंचाइजी में रानी दमदार पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में नजर आएंगी. अभिराज मिनावाला के निर्देशन में बनी इस फिल्म को अदित्या चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. रानी मुखर्जी ने फिल्म को "डार्क, डेडली और ब्रूटल" बताया है.

धुरंधर 2: रणवीर सिंह का स्पाई थ्रिलर

रणवीर सिंह की धुरंधर 2, 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी, 2025 की ब्लॉकबस्टर धुरंधर का यह सीक्वल पहले पार्ट के तीन महीने बाद ही आ रहा है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी नजर आए. फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी.

जेलर 2: रजनीकांत का तूफानी अवतार

सुपरस्टार रजनीकांत की जेलर 2, 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में धमाल मचाएगी. नेलसन दिलीपकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रजनीकांत 'टाइगर' मुथुवेल पांडियन के किरदार में वापसी कर रहे हैं. रम्या कृष्णन, योगी बाबू और मिरना पहले पार्ट से लौट रहे हैं, जबकि एसजे सूर्या, सुराज वेण्जारमूडु और अन्ना राजन नए कलाकार हैं.

दृश्यम 3: अजय देवगन का फाइनल चैप्टर

अजय देवगन की 'दृश्यम 3', 2 अक्तूबर 2026 को गांधी जयंती पर रिलीज होगी. अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी यह फिल्म थ्रिलर फ्रेंचाइजी का अंतिम चैप्टर है. पेन स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज ने मलयालम वर्जन के ग्लोबल राइट्स भी खरीदे हैं.

2026 में ये छह बड़े सीक्वल फिल्म इंडस्ट्री के लिए नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं. फ्रेंचाइजी फिल्मों का यह ट्रेंड दर्शकों की पसंद को साफ तौर पर दिखाता है.