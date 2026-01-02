विज्ञापन

'डॉन 3' में होगी 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के एक्टर की एंट्री! आर्यन खान ने चमकाई थी इसकी किस्मत

पहले अमिताभ बच्चन डॉन बने और बॉक्स ऑफिस हिल गया. फिर शाहरुख खान डॉन बने और बॉक्स ऑफिस पर डंका बज गया. अगला डॉन कौन होगा इस पर सस्पेंस गहरा रहा है. लेकिन इसके साथ ही अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के इस एक्ट्रेस की एंट्री डॉन 3 में हो सकती है.

'डॉन 3' में 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' वाला एक्टर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका नाम ही चर्चा के लिए काफी होता है. 'डॉन (Don)' फ्रेंचाइजी भी उन्हीं चुनिंदा फिल्मों में शामिल है, जहां हर छोटा अपडेट बड़ी खबर बन जाता है. अब जब डॉन 3 की तैयारियां चल रही हैं, तो इसकी कास्टिंग को लेकर हलचल तेज होना लाजमी है. दरअसल फरहान अख्तर अपनी अपकमिंग फिल्म ‘डॉन 3' में अपनी कास्टिंग को लेकर लगातार चर्चा में है. सोशल मीडिया पर एक के बाद एक नया फिल्म में किरदारों के लिए आ रहा है. रणवीर सिंह, विक्रांत मेसी, कियारा आडवाणी के फिल्म से बाहर होने के बाद अब इसकी कास्टिंग में एक नए स्टार की एंट्री की खबर सामने आ रही है.

खबर है कि फरहान अख्तर, विक्रांत मेसी की जगह रजत बेदी (Rajat Bedi) को कास्ट कर सकते हैं. रजत वैसे तो कई फिल्मों में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं. लेकिन हाल ही में वो आर्यन खान की सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आए थे जिसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था. इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर तो आ रही हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने किसी भी बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है. 

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से चमकी तकदीर

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक मेकर्स इस मशहूर फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट में किसी अहम रोल के लिए रजत से बातचीत कर रहे हैं. रजत को फिल्म में विक्रांत की जगह लिया जा सकता है. एक करीबी सूत्र ने बताया कि ‘फरहान, रजत बेदी को एक अहम रोल के लिए कास्ट करने की सोच रहे हैं, जिसके लिए पहले विक्रांत को लिया गया था. एक्टर-प्रोड्यूसर ने इस बारे में ऑफिशियल बातचीत की है और दोनों जनवरी के बीच में मुंबई में अपने खार ऑफिस में मिलने का प्लान बना रहे हैं.'

रजत बेदी यूं तो 90s की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन लंबे समय से वो गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे. हाल ही में रिलीज हुई आर्यन खान की ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड' ने उन्हें फिर चर्चा में ला दिया है.

विक्रांत ने क्यों छोड़ी फिल्म?

बता दें विक्रांत मेसी ने साल 2025 में ही फिल्म छोड़ दी थी. इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक विक्रांत को जो रोल ऑफर किया जा रहा था उसमें उन्हें गहराई कम लगी रही थी, इसके अलावा रोल के मुताबिक उन्हें काफी शारीरिक ट्रांसफॉर्मेशन भी करना था. हालांकि, ऑनलाइन कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि विक्रांत की जगह आदित्य रॉय कपूर और विजय देवरकोंडा को लेने पर विचार किया जा रहा था, लेकिन मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया. वहीं रजत बेदी की कास्टिंग को लेकर भी मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है.

अब देखना यह है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जिस डॉन को दुनियाभर में लोकप्रिय बना चुके हैं, अब उसकी कमान किसके हाथ आती है.

