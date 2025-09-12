बोनी कपूर ने शेयर की श्रीदेवी की अनसीन फोटो, वो मासूम सा चेहरा देख फैन्स भी हुए इमोशनल

दिग्गज एक्ट्रेस श्रीदेवी के निधन को सात साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उनके पति बोनी कपूर का उनके प्रति प्यार आज भी उतना ही उतना ही गहरा है. फिल्म मेकर बोनी अक्सर अपनी पत्नी की पुरानी तस्वीरें शेयर कर उनके साथ बिताए पलों को याद करते हैं. उनकी लेटेस्ट पोस्ट भी एक ऐसी ही यादगार तस्वीर है जो फैन्स के लिए भावुक कर देने वाली है.

श्रीदेवी का अट्रैक्टिव अंदाज

11 सितंबर, गुरुवार को बोनी कपूर ने श्रीदेवी की एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद अट्रैक्टिव नजर आ रही हैं. तस्वीर में श्रीदेवी ने गुलाबी रंग का प्रिंटेड टॉप और मैचिंग पैंट पहना हुआ है. उन्होंने अपने लुक को सिंपल रखा, जिसमें छोटे-से स्टड इयररिंग्स, हल्का मेकअप और खुले बाल शामिल थे. उनकी आंखों की चमक और मुस्कान ने तस्वीर को और भी खास बना दिया. उनकी यह शालीनता और सुंदरता ही उन्हें आज भी एक सच्ची आइकन बनाती है.

बोनी कपूर ने जताया आभार

तस्वीर के साथ बोनी ने कैप्शन में लिखा, “राधिका और विनय को इस यादगार तस्वीर के लिए धन्यवाद,” साथ में लाल दिल के इमोजी जोड़े. यह तस्वीर उनके लिए कितनी खास है, यह उनके शब्दों से साफ झलकता है.

फैन्स ने दिए रिएक्शन

श्रीदेवी के फैन्स के लिए यह तस्वीर बेहद इमोशनल और यादगार थी. एक फैन ने लिखा, “मैं उन्हें बहुत प्यार करता था…वह सबसे खूबसूरत इंसान थीं, जिन्हें मैंने देखा. हमेशा प्यार.” एक ने कहा, “श्रीदेवी जी, आपको बहुत याद करते हैं.” कई फैन्स ने उनकी एवरग्रीन ब्यूटी की तारीफ करते हुए उन्हें “ग्रेसफुल,” “खूबसूरत,” और “क्यूट” जैसे शब्दों से नवाजा.