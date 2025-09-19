मैंने आपकी खेल खेल में चार बार देखी.. श्रीदेवी ने की जब सुपरस्टार तारीफ, थैंक्यू कह साध ली थी एक्टर ने चुप्पी

ऋषि कपूर और श्रीदेवी दोनों ही इन दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं मगर उनकी फिल्मों के फैंस आज भी दीवाने हैं. ऋषि कपूर और श्रीदेवी की पुरानी फिल्में लोग टीवी पर देखते रहते हैं. इनकी सबसे बेस्ट फिल्म की बात करें तो नगीना है. नगीना में श्रीदेवी एक इच्छाधारी नागिन बनी थीं और तभी से नागिन पर बनी फिल्में और सीरियल हिट रहे हैं. ऋषि कपूर ने एक बार इस फिल्म से जुड़ा किस्सा सुनाया था जिसमें जब श्रीदेवी ने उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिया था तो उन्हें समझ नहीं आया था कि इसका कैसे जवाब दें.

कंफ्यूज हो गए थे ऋषि कपूर

ऋषि कपूर एक बार कपिल शर्मा के शो में गए थे जहां पर उन्होंने नगीना का ये किस्सा सुनाया था. ऋषि कपूर ने बताया श्रीदेवी बहुत बड़ी स्टार थीं. एक दिन मुझे याद है एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन जो थी वो रन आउट हो गई थी. लाइट्स ऑन हैं और वो मैगजीन चेंज करने में दो मिनट लगता है. निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया. जो वो दो मिनट का डिसकंफर्ट होता है कि लाइट्स चालू हैं और एक्टर-एक्ट्रेस खड़े हैं. शांति है सब जगह, क्या कहें. तब श्रीदेवी ने कहा- सर मैंने आपकी खेल खेल में चार बार देखी है. मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उन्हें थैंक्यू कहा. मुझे याद नहीं आ रहा कौन-सी पिक्चर मैंने देखी है उनकी. मैं सोच में पड़ा था तब तक आवाज आ गई, हांजी शॉट रेडी. फिर मैंने कहा चलो जी शॉट रेडी हो गया.

फैंस ने किए मजेदार कमेंट

ऋषि कपूर के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा- मैं इन दोनों को स्क्रीन पर मिस करता हूं. दूसरे ने लिखा- श्रीदेवी बहुत टैलेंटेड थीं. वहीं कुछ फैंस इस बात को सुनकर हंसने वाली इमोजी शेयर कर रहे हैं. बता दें फैंस ऋषि कपूर और श्रीदेवी को बड़े पर्दे पर बहुत मिस करते हैं.