सच्ची घटना पर आधारित हैं ये 8 वेब सीरीज, आखिरी वाली में तो है देश को हिला देने वाली स्टोरी

कुछ घटनाएं दर्दनाक होती हैं तो कुछ चौंकाने वाली तो कुछ से हम बहुत कुछ सीखते हैं. यहां हम कुछ ऐसी बेहतरीन भारतीय वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो असली घटनाओं से प्रेरित हैं और जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

सच्ची घटना पर बनी वेबसीरीज देखना चाहते हैं, ये है लिस्ट
आजकल वेब सीरीज हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन जब कोई शो असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित होता है, तो वो और भी असरदार हो जाता है. ऐसी कहानियां सिर्फ लोगों को एंटरटेन ही नहीं करतीं, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर भी कर देती हैं. कुछ घटनाएं दर्दनाक होती हैं तो कुछ चौंकाने वाली तो कुछ से हम बहुत कुछ सीखते हैं. यहां हम कुछ ऐसी बेहतरीन भारतीय वेब सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो असली घटनाओं से प्रेरित हैं और जिन्हें आप OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं.

1. दिल्ली क्राइम (Netflix)
इस सीरीज का पहला सीजन निर्भया केस पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था. दूसरा सीजन 90 के दशक के 'कच्चा बनियान गैंग' की सच्ची कहानी दिखाता है.

2. स्पेशल ऑप्स (Hotstar)
ये शो 2001 के संसद हमले पर आधारित है. इसमें एक स्पेशल एजेंट (हिम्मत सिंह) अपने साथियों के साथ आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश करता है.

3. हाउस ऑफ सीक्रेट्स: बुराड़ी डेथ्स (Netflix)
बुराड़ी में एक ही परिवार के 11 लोगों की रहस्यमयी मौत ने देश को हिला दिया था. ये डॉक्यू-सीरीज इसी घटना की तह तक जाती है.

4. जामताड़ा – सबका नंबर आएगा (Netflix)
ये शो झारखंड के छोटे शहर जामताड़ा में हुए असली फिशिंग स्कैम पर आधारित है, जिसमें लड़के मोबाइल कॉल के ज़रिए लोगों से पैसे ठगते थे.

5. स्कैम 1992 (SonyLiv)
यह कहानी है हर्षद मेहता की, जिसने 1992 में भारतीय शेयर बाजार को हिला दिया था. ये सीरीज खूब लोकप्रिय हुई थी.

6. ट्रायल बाय फायर (Netflix)
उपहार सिनेमा में लगी आग में कई लोग मारे गए थे. यह कहानी एक माता-पिता के संघर्ष की है, जो न्याय पाने के लिए सिस्टम से लड़ते हैं.

7. द रेलवे मेन (Netflix)
1984 की भोपाल गैस त्रासदी पर बनी इस सीरीज में एक स्टेशन मास्टर की बहादुरी दिखाई गई है, जिसने कई लोगों की जान बचाई थी.

8. IC 814: द कंधार हाइजैक (Netflix)
1999 में एक विमान को हाईजैक कर अफगानिस्तान ले जाया गया था. यह सीरीज उसी तनावपूर्ण घटना पर आधारित है.

