इन 5 वेब सीरीज को कोई नहीं दे पाया टक्कर, IMDb रेटिंग 9 से ज्यादा, कहानी ऐसी कि एक पल नहीं करेगा छोड़ने का मन

आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी का नया एंटरटेनमेंट डोज़ बन चुके हैं. कभी मूवी, कभी रियलिटी शो और कभी वेब सीरीज, कंटेंट की कमी ही नहीं. लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसी सीरीज हैं जो दिल को छू जाती हैं और बिंज-वॉचिंग के असली मजे देती हैं. खास बात ये कि इनकी IMDb रेटिंग 9 से भी ऊपर है. अब सोचिए, इतना हाई स्कोर यूं ही थोड़े मिलता है. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यहां हम लेकर आए हैं 5 धांसू वेब सीरीज की लिस्ट, जिन्हें देखकर आप कहेंगे- 'भाई, पैसा वसूल'.

स्कैम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी

अगर अभी तक ये सीरीज नहीं देखी तो सच मानिए, बहुत बड़ा घाटा कर बैठे हैं. हंसल मेहता के डायरेक्शन और प्रतीक गांधी की जबरदस्त एक्टिंग ने इसे सुपरहिट बना दिया. 1992 के शेयर मार्केट स्कैम की ये कहानी इतनी रियल और पॉवरफुल है कि आप आंखें हटाए नहीं हट पाएंगे. सोनी लिव पर रिलीज हुई इस सीरीज की IMDb रेटिंग धांसू 9.3 है, जो इसकी पॉपुलैरिटी का सबूत है.

एस्पिरेंट्स

टीवीएफ की ये सीरीज सिर्फ UPSC की तैयारी की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती और जिंदगी के असली इमोशंस को खूबसूरती से दिखाती है. तीन दोस्तों की स्ट्रगल और सपनों का सफर इतना दिलचस्प है कि आप खुद को इनसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. जब इसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया तो इसे लोगों ने हाथों-हाथ लिया और यही वजह है कि IMDb पर इसे मिला है शानदार 9.2 का स्कोर.

गुल्लक

अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो गुल्लक आपको अपना सा लगेगा. मां-बाप की नोकझोंक, भाई-बहनों की खट्टी-मीठी बातें और छोटी-छोटी खुशियां सब कुछ इस सीरीज में असली जिंदगी जैसा लगता है. यही वजह है कि इसकी IMDb रेटिंग पहुंच गई है 9.1 तक. सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही इस सीरीज के 4 सीज़न आ चुके हैं.

पंचायत

गांव की सादगी, देसी ह्यूमर और राजनीति का तड़का- पंचायत में सब मिलेगा. अमेजॉन प्राइम वीडियो पर सरिता हो रही है इस सीरीज को लोगों ने इतना पसंद किया है कि एक दो नहीं बल्कि पंचायत के तीनों सीजन हिट रहे हैं और आईएमडीबी पर इसे 9.0 रेटिंग मिली है. इसकी कहानी में एक इंजीनियरिंग का ग्रेजुएशन के बाद गांव की पंचायत में काम करना जितना सिंपल लगता है, उतना ही मजेदार और रिलेटेबल बन जाता है.

कोटा फैक्ट्री

कोटा फैक्ट्री सिर्फ कोचिंग की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस स्टूडेंट का स्ट्रगल दिखाती है जो अपने सपनों के लिए दिन-रात मेहनत करता है. JEE की तैयारी, प्रेशर और जिंदगी के लेसन्स सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम्स में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि दिल छू जाए. Netflix पर मौजूद इस सीरीज की IMDb रेटिंग भी शानदार 9.0 है.