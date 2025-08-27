 21 साल पहले हादसे में हुई थी मौत, सूर्यवंशम में अमिताभ की हीरोइन सौंदर्या को देख फैंस हुए हैरान, बोले-आंखों का धोखा है क्या?

शायद ही कोई सिनेप्रेमी होगा, जिसने हर दूसरे दिन टीवी पर आने वाली फिल्म सूर्यवंशम ना देखी हो. इस फिल्म का एक-एक किरदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह और हीरा ठाकुर आज भी पॉपुलर है. फिल्म की कहानी में लीड एक्ट्रेस सौंदर्या ने अमिताभ बच्चन की बहू और आईएएस पत्नी दोनों का किरदार निभाया था. सूर्यवंशम आज भी इतनी पॉपुलर है कि बच्चा-बच्चा इस फिल्म के बारे में जानता है. सौंदर्या का निधन साल 2004 में एक विमान दुर्घटना में हुआ था. एक्ट्रेस की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया था. अब सौंदर्या की हमशक्ल का वीडियो सामने आया है, जो हमेशा एक्ट्रेस को उनके बर्थडे पर याद करती है. इस वीडियो को देख आप भी धोखा खा जाएंगे.



सौंदर्या की हमशक्ल



सौंदर्या की डुप्लीकेट का नाम चित्रा है, जो सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस के लुक में तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. बीती 18 जुलाई को एक्ट्रेस की बर्थ एनिवर्सरी थी और इस मौके पर एक्ट्रेस की हमशक्ल ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें एक्ट्रेस की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ा दिख रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस की हमशक्ल सॉन्ग 'चाहा है तुझको' के साउथ वर्जन पर लिप सिंक करते देखा जा रहा है. देखने में यह महिला बिल्कुल सौंदर्या की तरह हैं और वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी ज्यादातर लोग उन्हें एक्ट्रेस की प्योर हमशक्ल बता रहे हैं.



लोगों ने कहां ये तो ओरिजिनल है

इस वीडियो पर 2 लाख 70 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. सौंदर्या की हमशक्ल महिला के इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'शत-प्रतिशत सौंदर्या'. दूसरा लिखता है, 'अगर आज सौंदर्या जिंदा होती तो, ऐसी ही दिखतीं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'हीरा बेटा, सौंदर्या आ गई'. चौथा यूजर लिखता है, 'ओह माय गॉड ये तो सेम टू सेम है'. कईयों ने लिखा है कि उन्हें लगा कि यह असली सौंदर्या हैं और उन्हें मालूम ही नहीं था कि एक्ट्रेस 21 साल पहले चल बसी हैं. कई यूजर्स ने वीडियो के कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं.