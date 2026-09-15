दिशा सालियान केस में सूरज पंचोली ने तोड़ी चुप्पी, लिखा- इस मामले में मेरा नाम घसीटा जाना गलत, मैं कभी उनसे मिला तक नहीं

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियन की मौत के मामले में FIR दर्ज की थी. इस एफआईआर में एक्टर सूरज पंचोली का नाम भी शामिल था. अपना नाम इस मामले में आने के बाद अब सूरज पंचोली ने इस पर सफाई दी है. सूरज पंचोली ने अपने नाम पर फिर से उठ रहे सवालों पर चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने दिशा या शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे से कभी भी मिलने की बात से इनकार किया है और कहा है कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक बयान में सूरज ने उन रिपोर्ट्स और बयानों पर बात की जिनमें उन्हें सालों से इस मामले से जोड़ा जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने बोलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ तथ्यों को सबके सामने लाना जरूरी है. सूरज ने लिखा, "पिछले कुछ सालों से, दिवंगत दिशा सालियन की मौत से जुड़े विवाद में अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों के जरिए मेरा नाम घसीटा जा रहा है."

इसके बाद एक्टर ने दिशा और आदित्य के साथ अपने कथित संबंधों के बारे में अपनी सिचुएशन क्लियर की. "मैं यह बात जोर देकर और बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं! मैं अपनी जिंदगी में कभी भी दिवंगत दिशा सालियन से सीधे या इनडायरेक्टली नहीं मिला हूं. मैं अपनी जिंदगी में आदित्य ठाकरे से भी कभी नहीं मिला हूं!"

सूरज पंचोली का कहना है कि CBI और पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया था. सूरज ने जांच एजेंसियों द्वारा पहले की गई पूछताछ के बारे में भी बात की. उनके बयान के मुताबिक CBI और पुलिस उनसे पहले ही पूछताछ कर चुकी हैं और उनका बयान लगभग चार-पांच साल पहले दर्ज किया गया था. उन्होंने लिखा, "मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है" और कहा कि अगर किसी एजेंसी को उनसे और जानकारी चाहिए या वे किसी तरह की पूछताछ करना चाहते हैं तो वह सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं.

एक्टर ने कहा कि शुरू में उन्होंने अपने बारे में लिखी गई हर रिपोर्ट या कहानी का जवाब न देने का फैसला किया था. हालांकि दिशा की मौत के मामले में बार-बार अपना नाम सामने आने के चलते उन्हें लगा कि अब इस मामले पर पब्लिकली बात करने का समय आ गया है. सूरज का कहना है कि बिना सबूत के उनके नाम को मामले से जोड़ना गलत है. सूरज ने अपने नाम को बार-बार इस मामले से जोड़े जाने को "गलत और परेशान करने वाला" बताया. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस मामले में उन्हें घसीटने से पहले तथ्यों की जांच कर लें.

एक्टर ने अधिकारियों से इस घटना से जुड़ी "झूठी बातों और दावों" की जांच करने की भी अपील की. ​​उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी एक व्यक्ति की मौत बिना सबूत के किसी दूसरे व्यक्ति की इमेज को नुकसान पहुंचाने का कारण नहीं बननी चाहिए. लोगों से बात करते हुए सूरज ने कहा, "हेडलाइन सबूत नहीं होती. बहस सबूत नहीं होती." उन्होंने आखिर में कहा कि उन्हें कानून और जांच एजेंसियों पर भरोसा है और उन्हें यकीन है कि सच आखिरकार सामने आ ही जाएगा.

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