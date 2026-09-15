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Emmy Awards 2026 Full Winners List: रिया सीहॉर्न ड्रामा सीरीज में बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, यहां है विनर्स की फुल लिस्ट

Emmy Awards 2026: अगर आप मेन इवेंट को फॉलो नहीं कर पाए लेकिन इसमें दिलचस्पी रखते हैं यहां है आपके लिए विनर्स की फुल लिस्ट.

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Emmy Awards 2026 Full Winners List: रिया सीहॉर्न ड्रामा सीरीज में बनीं बेस्ट एक्ट्रेस, यहां है विनर्स की फुल लिस्ट
Emmy Awards 2026 Full Winners List
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नई दिल्ली:

78वें एमी अवॉर्ड्स में 2025-26 सीजन के सबसे बेहतरीन टेलीविजन शो और परफॉर्मेंस को सम्मानित किया गया. इस साल सबसे ज्यादा नॉमिनेशन HBO Max के शो "द पिट" (The Pitt) को मिले (25 नॉमिनेशन), जबकि Apple TV के "विडोज बे" (Widow's Bay) को 19 नॉमिनेशन मिले. मेन इवेंट से पहले ही "विडोज़ बे" ने आठ एमी, "DTF सेंट लुइस" (DTF St Louis) ने छह और "द पिट" ने चार एमी जीत लिए थे. रॉब रेनर को "द बेयर" (The Bear) के सीजन 4 में उनके गेस्ट रोल के लिए मरणोपरांत एमी अवॉर्ड भी मिला.

एमी अवॉर्ड्स कहां और कब होते हैं?

LA टाइम्स के मुताबिक 78वें प्राइमटाइम एमी अवॉर्ड्स सोमवार (14 सितंबर) को लॉस एंजिल्स के डाउनटाउन में LA लाइव के पीकॉक थिएटर में शाम 5 बजे PT (पैसिफिक टाइम) पर शुरू हुए. इससे पहले महीने में, दो और इवेंट (जिन्हें पहले क्रिएटिव आर्ट्स एमी कहा जाता था) में टेक्निकल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट के साथ-साथ कुछ परफॉर्मेंस कैटेगरीज में भी अवॉर्ड दिए गए.

2026 एमी अवॉर्ड्स: विनर्स की लिस्ट

ड्रामा कैटेगरी

ड्रामा सीरीज में लीड एक्टर: नोआ वाइल - द पिट
ड्रामा सीरीज में लीड एक्ट्रेस: ​​रिया सीहॉर्न - प्लुरिबस
ड्रामा सीरीज में सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​एलिसन जैनी - द डिप्लोमैट
ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्टर: अर्नेस्ट हार्डन जूनियर - द पिट
ड्रामा सीरीज में गेस्ट एक्ट्रेस: ​​शैलीन वुडली - पैराडाइज

कॉमेडी कैटेगरीज

कॉमेडी सीरीज में लीड एक्ट्रेस: ​​जीन स्मार्ट - हैक्स
कॉमेडी सीरीज में सपोर्टिंग एक्टर: स्टीफन रूट - विडोज बे
कॉमेडी सीरीज में सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​केट ओ'फ्लिन - विडोज बे
कॉमेडी सीरीज में गेस्ट एक्टर: रॉब रेनर - द बेयर
कॉमेडी सीरीज में गेस्ट एक्ट्रेस: ​​बेट्टी गिलपिन - विडोज बे

लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज कैटेगरीज

लिमिटेड सीरीज या मूवी में लीड एक्टर: मैथ्यू राइस - द बीस्ट इन मी
लिमिटेड सीरीज या मूवी में सपोर्टिंग एक्टर: डेविड हार्बर - DTF सेंट लुइस
लिमिटेड सीरीज या मूवी में सपोर्टिंग एक्ट्रेस: ​​लिंडा कार्डेलिनी - DTF सेंट लुइस
लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी के लिए डायरेक्शन: DTF सेंट लुइस
लिमिटेड या एंथोलॉजी सीरीज या मूवी के लिए राइटिंग: DTF सेंट लुइस

रियलिटी, वैरायटी और अन्य कैटेगरीज

रियलिटी कॉम्पिटिशन सीरीज: द ट्रेटर्स
टेलीविजन मूवी: रिमार्केबली ब्राइट क्रिएचर्स
वैरायटी स्पेशल (लाइव): द एप्पल म्यूजिक सुपर बाउल LX हाफ़टाइम शो स्टारिंग बैड बनी
वैरायटी स्पेशल (प्री-रिकॉर्डेड): द मपेट शो
वैरायटी सीरीज के लिए राइटिंग: द लेट शो विद स्टीफन कोलबर्ट
बेहतरीन एनिमेटेड प्रोग्राम: साउथ पार्क
 

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