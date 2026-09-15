‘देवा श्री गणेशा’, 'हे गणराया' से ‘मौर्या रे’ तक, गणेश उत्सव को बेहद खास बनाते हैं ये 5 गाने

Ganpati songs : गणेश उत्सव शुरू हो चुका है. इसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है. गणेश उत्सव ने हिंदी फिल्मों में कई यादगार सिनेमैटिक पल दिए हैं. और ऐसे सीन के साथ हमेशा कुछ शानदार गाने भी रहे हैं. जो सालों बाद भी गाए और सुने जाते हैं. गणेश उत्सव के खास मौके पर हम बताने जा रहे हैं, पांच गानों के बारे में जिन्हें, आप इस साल अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं...

अग्निपथ (2012) का 'देवा श्री गणेशा'



अजय गोगावले ने एक जबरदस्त जोश भरा गाना गाया है जो हर साल गणेश चतुर्थी के जश्न का जरूरी हिस्सा बना हुआ है. गाने को सार्वजनिक पंडाल में जश्न के दौरान गाया गया है. जब फिल्म का हीरो विजय (ऋतिक रोशन) भगवान गणेश की आरती करता है. इस सीन में धीरे-धीरे तनाव बढ़ता है क्योंकि विजय के पूजा में मग्न होने के दौरान ही उसे मारने की साजिश रची जा रही होती है.

ABCD: एनी बॉडी कैन डांस (2013) का 'शंभू सुताया'

शंकर महादेवन और विशाल ददलानी ने युवाओं के लिए बने इस फेस्टिवल एंथम को अपनी आवाज दी है, जिसे सचिन-जिगर ने कंपोज किया है. इसमें भगवान गणेश को समर्पित पारंपरिक संस्कृत मंत्रों को तेज रफ्तार इलेक्ट्रॉनिक बीट्स और रॉक-स्टाइल वोकल्स के साथ मिलाया गया है. यह गाना फिल्म में तब बजता है जब डांस ग्रुप के मेंटर विष्णु (प्रभु देवा) की देखरेख में स्ट्रीट डांसर्स एक बड़े गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान अपना हुनर ​​दिखाने के लिए एकजुट होते हैं.

ABCD 2 (2015) का 'हे गणराया'

यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय धुन और मॉडर्न हिप-हॉप रिदम का मिक्स है. दिव्या कुमार द्वारा गाया गया यह गाना फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है, जब भारतीय डांस क्रू, जिसका नेतृत्व वरुण धवन और श्रद्धा कपूर कर रहे होते हैं. ग्रुप लॉस एंजिल्स में एक बड़े इंटरनेशनल डांस कॉम्पिटिशन में परफॉर्म करता है. यह गाना एक क्लासिकल प्रार्थना से जबरदस्त हिप-हॉप बीट में बदल जाता है, इसलिए यह स्थानीय युवाओं और बच्चों के बीच सेलिब्रेशन के दौरान बजाने के लिए पहली पसंद बन गया है.

'बाजीराव मस्तानी' (2015) का 'गजानन'

सुखविंदर सिंह का गाया यह गाना पारंपरिक ढोल की गूंज और शानदार क्लासिकल वोकल अरेंजमेंट का इस्तेमाल करता है. यह गाना तब बजता है, जब मस्तानी (दीपिका पादुकोण) और उनके छोटे बेटे पर जानलेवा हमला होता है, जबकि पेशवा बाजीराव (रणवीर सिंह) आरती कर रहे होते हैं. उनकी पहली पत्नी काशीबाई (प्रियंका चोपड़ा) को इस साजिश का पता चल जाता है और वह बाजीराव को चेतावनी देती हैं ताकि वह मस्तानी को बचा सकें.

डॉन (2006) का 'मौर्या रे'

गणपति विसर्जन का एक क्लासिक गाना 'मौर्या रे' शंकर महादेवन ने गाया है और इसके बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं. शंकर-एहसान-लॉय का बनाया यह गाना शाहरुख खान पर फिल्माया गया है, जिसमें वे अपने 'बप्पा' को विदाई देने के लिए पूरे मोहल्ले के साथ सड़कों पर नाचते हुए नजर आते हैं. फरहान अख्तर की इस थ्रिलर फिल्म में यह गाना उस समय आता है जब दर्शकों को डॉन के हमशक्ल के बारे में पता चलता है.