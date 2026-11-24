बॉलीवुड का संगीत पहले जैसा नहीं रहा... यह बात हम अक्सर सुनते हैं. लेकिन सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया' ने साबित कर दिया है कि अच्छे और दिल को छूने वाले गानों का जादू आज भी बरकरार है. किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले ही उसके गानों को 1 अरब से ज्यादा व्यूज मिलना अपने आप में बड़ी बात है. सूरज बड़जात्या की फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया' ने यह खास उपलब्धि हासिल की है. 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही फिल्म के संगीत को सभी डिजिटल मंचों पर 1 अरब से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

रिलीज से पहले आया विनाइल रिकॉर्ड

इस बड़ी सफलता के बाद संगीतकार हिमेश रेशमिया और उनका संगीत लेबल ‘हिमेश रेशमिया मेलोडीज' फिल्म के गानों को विनाइल रिकॉर्ड के खास संस्करण में लाने की तैयारी कर रहे हैं. विनाइल रिकॉर्ड संगीत सुनने का पुराने जमाने का एक तरीका है, जिसमें गाने एक खास गोल रिकॉर्ड पर बजाए जाते हैं.

फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले इस खास संस्करण की घोषणा की गई है. हिंदी फिल्म जगत में किसी फिल्म के रिलीज होने से पहले उसके गानों का विनाइल रिकॉर्ड लाने की पहल बहुत कम देखने को मिलती है. करीब दो दशक से भी ज्यादा समय बाद इसे इस तरह की खास कोशिशों में से एक माना जा रहा है.

फिल्म के संगीत में अलग-अलग तरह के गाने शामिल हैं, जिन्हें श्रोताओं का अच्छा प्यार मिला है. श्रेया घोषाल की आवाज में गाया गया ‘झुमका पटोला' अपने रोमांटिक अंदाज और मस्ती भरी धुन के कारण लोगों को पसंद आया. वहीं श्रेया घोषाल और केशव आनंद की आवाज में ‘सावन आया है' ने अपनी मधुर धुन से श्रोताओं का दिल जीता.

फिल्म के ये गाने हुए पॉपुलर

‘बुलाए छठी मां' ने संगीत में भक्ति का रंग जोड़ा. वहीं फिल्म का शीर्षक गीत ‘ये प्रेम मोल लिया' और ‘जय अम्बे बोल' ने संगीत एल्बम को और खास बनाया. इसके अलावा ‘तुम जीने की वजह हो' गाने ने भी फिल्म के गानों को लेकर लोगों की दिलचस्पी बनाए रखी है.

हिमेश रेशमिया के लिए विनाइल रिकॉर्ड लाने का फैसला इस संगीत को एक खास रूप में लोगों तक पहुंचाने का मौका है. डिजिटल मंचों पर करोड़ों लोगों तक पहुंचने के बाद अब प्रशंसक इन गानों को पुराने अंदाज में भी सुन सकेंगे. यह संगीत के पुराने दौर को याद करने और उसे खास तरीके से संजोकर रखने की एक कोशिश है. इससे फिल्मी गानों को इकट्ठा करने का शौक रखने वाले लोगों को भी कुछ खास मिलने वाला है.

राजश्री की पुरानी परंपरा

राजश्री के लिए यह कदम उसकी पुरानी संगीत परंपरा को फिर से याद करने का मौका भी है. राजश्री के पुराने संगीत एल्बम, खासकर रामलक्ष्मण के संगीत से सजी फिल्में ‘मैंने प्यार किया' और ‘हम आपके हैं कौन..!', 1980 और 1990 के दशक में लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थीं. उस समय इन फिल्मों के गाने कैसेट के जरिए घर-घर तक पहुंचे थे. ‘मैंने प्यार किया' के करीब 50 लाख कैसेट बिकने का अनुमान है, जबकि ‘हम आपके हैं कौन..!' हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा बिकने वाले संगीत एल्बमों में शामिल रही है.

आयुष्मान खुराना और शरवरी की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म ‘ये प्रेम मोल लिया' का निर्देशन सूरज आर. बड़जात्या ने किया है. फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस ने महावीर जैन फिल्म्स के साथ मिलकर बनाया है. परिवार के साथ देखी जाने वाली यह मनोरंजक फिल्म 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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