राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्में हिंदी सिनेमा के इतिहास का ऐसा हिस्सा हैं, जिनके गाने, किरदार और कई यादगार दृश्य आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं. 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन' और 'हम साथ-साथ हैं' जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि भारतीय परिवारों की जिंदगी और यादों का भी हिस्सा बन गईं. इन फिल्मों के गाने आज भी शादियों और पारिवारिक समारोहों में सुनाई देते हैं. खास बात यह है कि राजश्री की इन्हीं फिल्मों को देखकर बड़े हुए आयुष्मान खुराना और शरवरी अब सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में साथ नजर आने वाले हैं.

27 नवंबर को रिलीज हो रही इस फिल्म के मौके पर एनडीटीवी से खास बातचीत में आयुष्मान और शरवरी ने बताया कि राजश्री की पुरानी फिल्मों का उनके बचपन पर कितना गहरा असर रहा है. दोनों ने न सिर्फ इन फिल्मों से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं, बल्कि कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से भी सुनाए, जो बताते हैं कि राजश्री की फिल्मों का जादू उनके घरों तक भी पहुंचा था.

आयुष्मान को 'हम आपके हैं कौन' में दिखी संयुक्त परिवार की खूबसूरती

आयुष्मान खुराना ने 'हम आपके हैं कौन' को याद करते हुए बताया कि इस फिल्म ने उन्हें पारिवारिक रिश्तों और संयुक्त परिवार की खूबसूरती को समझने का मौका दिया. उन्होंने कहा, "उस समय सूरज सर काफी युवा थे, इसलिए उस फिल्म में थोड़ा ज्यादा जोश और ऊर्जा थी. लेकिन 'हम आपके हैं कौन' में पारिवारिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया गया था. मुझे लगता है कि हम सभी उस फिल्म को देखकर संयुक्त परिवार की भावना से जुड़ गए थे. एक ऐसे परिवार में, जहां परंपराओं का पालन होता है और सभी लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, वहां रिश्तों की जो खूबसूरती होती है, वह हमने इस फिल्म में देखी थी."

आयुष्मान ने 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' से जुड़ी अपने बचपन की एक और दिलचस्प याद साझा की. उन्होंने बताया कि दिल्ली में उनके एक चचेरे भाई सोनू भैया का हेयरस्टाइल बिल्कुल सलमान खान जैसा था. उनके घर में सलमान खान के गानों का ऐसा क्रेज था कि किसी त्योहार या शादी का इंतजार भी नहीं किया जाता था. आयुष्मान ने बताया, "दिल्ली में मेरे एक कजिन सोनू भैया थे, उनका हेयरस्टाइल बिल्कुल सलमान खान जैसा था. हमें किसी त्योहार या शादी की जरूरत नहीं पड़ती थी. घर पर रोज सुबह तेज आवाज में सलमान खान के गाने बजते थे, खासकर 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' के गाने. हम वैसे ही उन गानों पर डांस करते रहते थे."

शरवरी को आज भी याद है माधुरी दीक्षित का किरदार

शरवरी ने बताया कि उन्होंने 'हम आपके हैं कौन' टेलीविजन पर देखी थी और फिल्म में माधुरी दीक्षित का किरदार उनके मन में आज भी बसा हुआ है. एक छोटी बच्ची के तौर पर उन्हें माधुरी का चुलबुला और खुशमिजाज अंदाज काफी पसंद आया था. शरवरी ने कहा, "मैंने 'हम आपके हैं कौन' टीवी पर देखी थी. मुझे याद है कि माधुरी मैम का किरदार कितना प्रभावशाली था. एक छोटी बच्ची के तौर पर मुझे उनके किरदार के अलग-अलग रंग बहुत पसंद आए थे. वह इतनी चुलबुली और खुशमिजाज थीं. उनके गाने और डांस का भी आप पर एक अलग प्रभाव पड़ता है."

शरवरी ने फिल्म के एक खास दृश्य का जिक्र करते हुए बताया कि माधुरी दीक्षित का जिस तरह परिवार के बड़े-बुजुर्गों के प्रति सम्मान दिखाया गया था, वह भी उन्हें काफी आकर्षित करता था. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि सिर्फ गाने और डांस ही नहीं, बल्कि उन गानों में भी वह जिस सम्मान के साथ परिवार के लोगों के सामने परफॉर्म करती थीं, वह बहुत खूबसूरत था. मुझे वह दृश्य भी याद है, जब वह रीमा मैम के पीछे जाती हैं और उनसे कुछ कहती हैं. ऐसी छोटी-छोटी चीजें भी आपको कहीं न कहीं आकर्षित करती हैं और आपके मन में अपनी जगह बना लेती हैं."

'मैया यशोदा' पर शरवरी ने स्कूल के दोस्तों के साथ किया था डांस

शरवरी ने 'हम आपके हैं कौन' के गानों से जुड़ी अपनी एक और खास याद साझा की. उन्होंने बताया कि उनके भाई के मुंडन समारोह के दौरान परिवार ने संगीत का आयोजन किया था. आमतौर पर मुंडन जैसे समारोह में संगीत का कार्यक्रम नहीं होता, लेकिन उनके परिवार को गाने और डांस का बहुत शौक था. उस समारोह की थीम भगवान कृष्ण पर आधारित थी और इसी वजह से सभी गाने भी उसी थीम पर चुने गए थे.

शरवरी ने बताया, "मेरे भाई का मुंडन था और हमने वहां संगीत का कार्यक्रम रखा था. वैसे मुंडन में इस तरह का संगीत नहीं होता, लेकिन हमारे परिवार में सभी को गाने और डांस का बहुत शौक है. चूंकि मेरा भाई बहुत छोटा था, इसलिए हमने कृष्ण थीम रखी थी और सारे गाने भी उसी थीम पर होने थे. मैंने अपनी स्कूल की दो सबसे अच्छी दोस्तों के साथ 'मैया यशोदा' गाने पर परफॉर्म किया था."

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आयुष्मान और शरवरी की इन यादों से साफ है कि राजश्री की फिल्मों का असर सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं रहा. इन फिल्मों के गाने और पारिवारिक कहानियां लोगों के बचपन, त्योहारों, शादियों और पारिवारिक समारोहों का हिस्सा बन गईं. अब इन दोनों कलाकारों का सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में नजर आना भी उनके लिए एक खास अनुभव है, क्योंकि जिस फिल्मी दुनिया को उन्होंने बचपन में पसंद किया, आज उसी का हिस्सा बनने का मौका उन्हें मिला है.