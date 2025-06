सोनू सूद ने अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान पर दिया रिएक्शन, टूटे हुए दिल के साथ बोले- उड़ान भरने के बाद...

गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हो गया है. यात्रियों से भरा विमान प्लेन क्रैश हो गया है. बताया जा रहा है कि इस विमान में 242 यात्री सवाल थे. घटनास्थल से बड़ा धुएं का गुबार उठता दिख रहा है. इस पूरी घटना पर बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने अपना रिक्शन दिया है और दुख जताया है. सनी देओल के अलावा रणदीप हुड्डा, सोनू सूद और दिशा पाटनी ने भी इस घटना पर रिएक्शन दिया है. एक-एक करके सभी बॉलीवुड सेलेब इस दिल दहला देने वाली घटना पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

एक्ट्रेस दिशा पाटनी ने ट्वीट किया, "अहमदाबाद में विमान दुर्घटना के बारे में सुनकर दिल टूट गया. मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग जीवित बच गए होंगे और उन्हें समय पर मदद मिल जाएगी. इस दुर्घटना में मारे गए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूं. जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवारों को इस त्रासदी का सामना करने का साहस मिले".

Heartbreaking to hear about the plane crash in Ahmedabad.

Holding on to hope that there are survivors and that help reaches them in time.

Prayers for all the lives affected — may those lost rest in peace, and may their families find courage to face this tragedy. 🙏 — Disha Patani (@DishPatani) June 12, 2025

सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए लिखा, "लंदन के लिए उड़ान भरने के बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के लिए प्रार्थना". इसके साथ ही उन्होंने दिल टूटने वाला एमोजी भी पोस्ट किया है.

Prayers for Air India flight that crashed in Ahmedabad after take off to London. 💔 — sonu sood (@SonuSood) June 12, 2025

वहीं रणदीप हुड्डा ने ट्वीट किया, "अहमदाबाद में हुए दुखद विमान हादसे के बारे में सुनकर दिल टूट गया. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सभी प्रभावित लोगों के साथ हैं. मैं जीवित बचे लोगों के लिए कामना करता हूं और बचाव दल को शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं. ईश्वर दिवंगत लोगों को शांति प्रदान करे और उनके परिवारों को इस अपार क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे".