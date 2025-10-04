यश चोपड़ा की इस एक्ट्रेस ने बताया कैसे शूट किया था स्विमसूट में करियर का पहला सीन, मैं चॉकलेट खाती रही और...

'त्रिदेव' और 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेत्री सोनम ने अपने पहले शूट की सबसे प्यारी यादें शेयर की है. आमतौर पर बीचवियर सीन ऐसे होते हैं जो अनुभवी कलाकारों को भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन अभिनेत्री ने बताया कि वह इसमें काफी सहज थीं. उन्होंने सेट पर सहज महसूस कराने का श्रेय दिवंगत फिल्ममेकर यश चोपड़ा को दिया. शनिवार को, अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया. यह वीडियो यश चोपड़ा की फिल्म 'विजय' का उनका बीच सीन है. उन्होंने कैप्शन में एक लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने उस सीन की अपनी यादों के बारे में बताया और बताया कि कैसे इसके बाद उन्हें चॉकलेट का बहुत शौक हो गया.

उन्होंने लिखा, "बू हू #गफूर और बस ऐसे ही मैंने बिकिनी और चॉकलेट के साथ अपना सफ़र शुरू कर दिया...बेझिझक. लाइट्स, कैमरा, साउंड और एक्शन!" सिल्वर स्क्रीन पर कैमरे के सामने यह मेरा पहला दिन था. यश जी फिल्म 10 में बो डेरेक के प्रसिद्ध बीच रन से प्रेरित थे, और इसीलिए उन्होंने 'विजय' में मेरा इंट्रोडक्शन सीन चुना. शूटिंग के दौरान मैं काफी सहज थी और दिन भर फाइव स्टार चॉकलेट बार खाती रही. इस तरह फाइव स्टार चॉकलेट के साथ मेरा प्यार शुरू हुआ. तब से मैं हर शूटिंग के दौरान कुछ चॉकलेट खाती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरे लिए लकी हैं. (एक किशोर का दिमाग कभी-कभी थोड़ा चालाक होता है). आज तक, यह मेरी पसंदीदा चॉकलेट है. सीन की बात करें तो, जब भी किसी टेक के बाद यश जी 'कट' कहते, मेरी हेयर स्टाइलिस्ट मेरा ड्रेसिंग गाउन लेकर दौड़कर मेरी ओर आती.

उन्होंने आगे बताया कि यश चोपड़ा और ऋषि कपूर की बदौलत वह इतना सहज महसूस कर पाईं. उन्होंने कहा, "उनमें बहुत ही क्लास और गरिमा थी. और इस तरह, इसी सीन के साथ, भारतीय फिल्म उद्योग में मेरा सफ़र शुरू हुआ." विडंबना यह है कि दो साल बाद, यश जी ने मुझे "आइना" में काम करने के लिए कहा, जो दुर्भाग्य से मैं नहीं कर सकी क्योंकि मेरी शादी 18 साल की उम्र में हो रही थी और मैंने नए प्रोजेक्ट साइन करना बंद कर दिया था. (रिटायरमेंट से पहले मुझे कई बेहतरीन फ़िल्में ऑफर हुई थीं, जिन्हें मैंने नहीं किया.) बहरहाल, मेरी प्यारी दोस्त अमृता सिंह ने "आइना" में शानदार काम किया.