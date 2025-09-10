विज्ञापन

20 साल की उम्र में मां बन गई थी ये एक्ट्रेस, जब टूट गई शादी तो अकेले की स्पेशल चाइल्ड की परवरिश

इस एक्ट्रेस ने एक नामी डायरेक्टर से शादी की थी. अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद ये विदेश चले गए. धीरे धीरे रिश्तों में खटास आने लगी और आखिर में 25 साल की शादी टूट गई.

Read Time: 3 mins
Share
20 साल की उम्र में मां बन गई थी ये एक्ट्रेस, जब टूट गई शादी तो अकेले की स्पेशल चाइल्ड की परवरिश
सोनम खान ने शेयर की बेटे के बचपन की तस्वीर
नई दिल्ली:

'त्रिदेव' और 'विश्वात्मा' जैसी फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री सोनम खान ने हाल ही में बेटे गौरव के जन्म के समय की बात बताई. उन्होंने बताया कि जिस समय उनका बेटा हुआ था, उन्हें अंदर से उसके स्पेशल होने का आभास हो गया था. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर बेटे के साथ पुरानी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह बेटे को गोद में लिए हुए हैं. अभिनेत्री ने इसे कैप्शन दिया, "20 साल की उम्र में मैं मां बनी. यह तस्वीर मेरे बेटे के जन्म के दिन की है. मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस दिन मुझे लगा कि मेरे बच्चे में कुछ अलग है. मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी. लेकिन अब पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे कई सबक मिले. पहला, कभी किसी को जज न करें. दूसरा, खुद पर दया न करें. तीसरा, प्यार करना कभी न छोड़ें. चौथा, खुद और दूसरों के प्रति दयालु बने रहें और आखिरी, एक दिन को इन सभी बातों को अपनाते हुए एक बार में जिएं."

अभिनेत्री की शादी निर्माता-निर्देशक राजीव राय से साल 1991 में हुई थी, जिनके साथ उन्होंने 'त्रिदेव' और 'विश्वात्मा' में काम किया था. शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया. एक्ट्रेस के ससुर गुलशन राय भी फेमस प्रोड्यूसर थे, उन्होंने दीवार और मोहरा जैसी फिल्मों का प्रोडक्शन किया था.

साल 1992 में अभिनेत्री ने बेटे गौरव का स्वागत किया. वहीं बेटे गौरव को कम उम्र में ही ऑटिज्म का पता चला था. बताया जाता है कि 1997 में, मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन अबू सलेम के इशारे पर राजीव पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद दंपति ने भारत छोड़कर पहले लॉस एंजिल्स और फिर यूरोप में बसने का फैसला किया. हालांकि समय के साथ उनका रिश्ता कमजोर पड़ गया और 2016 में 25 साल बाद उनकी शादी टूट गई. इसके बाद सोनम ने अकेले ही बेटे की परवरिश की.

इसके बाद सोनम ने 2017 में बॉयफ्रेंड मुरली से ऊटी में दूसरी शादी कर ली. दोनों की पहली मुलाकात पुदुचेरी में हुई थी, जिसके बाद दोनों की दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई. एक्ट्रेस ने साल 2024 में एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए बताया था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और उनका बेटा गौरव भी इस शादी में मौजूद था, जो अपने दूसरे पिता यानी मुरली से बेहद प्यार करता है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonam Khan, Sonam Khan Instagram, Sonam Khan Husband, Sonam Khan Movies, Sonam Khan Oye Oye Girl, Sonam Khan Divorce, Sonam Khan Son, Sonam Khan Trivia, Who Is Sonam Khan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com