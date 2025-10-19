90s की इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा बने थे मसीहा, बोली- वो हर टेक से पहले...

एक्ट्रेस सोनम खान हाल ही में पुरानी यादों में खो गईं और अपने शुरुआती फिल्मी दिनों और गोविंदा के साथ अपने खास रिश्ते को प्यार से याद किया. सेट पर साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सुपरस्टार के प्यार, विनम्रता और लगातार हौसला बढ़ाने से उन्हें इंडस्ट्री में एक न्यूकमर के तौर पर शुरुआती मुश्किलों से उबरने में मदद मिली. रविवार को सोनम ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी थ्रोबैक फोटो शेयर की, जिसमें दोनों को एक साथ पोज़ देते देखा जा सकता है. अपने दिल को छू लेने वाले नोट में सोनम खान ने गोविंदा के साथ अपने लंबे रिश्ते को याद किया और याद किया कि कैसे गोविंदा अक्सर उनसे कहते थे कि वह उन्हें अपनी याद दिलाती हैं.

उनका मानना ​​है कि यह कनेक्शन फिल्म इंडस्ट्री में उनकी एक जैसी साधारण शुरुआत से आया है. सेट पर अपने समय की प्यारी यादें शेयर करते हुए सोनम ने बताया कि उनके टाइट शेड्यूल और डांस ट्रेनिंग की कमी के बावजूद, गोविंदा हमेशा उन्हें गाइड करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे. वह हर टेक से पहले खुद उन्हें डांस स्टेप्स सीखने में मदद करते थे, तब भी जब कोरियोग्राफर बेसब्र हो जाते थे. सोनम खान ने लिखा, “गोविंदा जी अक्सर मुझसे कहते थे, “तू बिल्कुल अपुन के जैसे है.” मुझे लगता है ऐसा इसलिए था क्योंकि हम दोनों बहुत साधारण परिवार से थे. हमने साथ में कई फिल्में कीं, और मुझे आज भी याद है कि कैसे वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस करवाते थे, जिससे डांस मास्टर्स बहुत चिढ़ जाते थे, जिन्हें मुझ जैसे नए एक्टर के लिए ज़्यादा सब्र नहीं था.”

“उस समय, मैंने 30 से ज़्यादा फिल्में साइन की थीं, लेकिन डांस करना तो दूर की बात थी, मेरे पास अपने टाइट वर्क शेड्यूल की वजह से शूटिंग से पहले स्टेप्स की रिहर्सल करने का भी टाइम नहीं था. फिर भी, हमारे प्यारे गोविंदा सर हमेशा शूटिंग में मेरी मदद करते थे और हर टेक से पहले मुझे स्टेप्स सिखाते थे. मैंने जितने भी को-एक्टर के साथ काम किया है, उनमें से सबसे साधारण को-एक्टर @govinda_herono1 हैं, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता.” सोनम खान और गोविंदा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें “बाज़,” “अपमान की आग,” “आसमान से ऊंचा,” “रईसज़ादा” और दूसरी फिल्में शामिल हैं.