सगाई के मौके पर सोनम कपूर ने दी कजिन अंशुला को बधाई, शेयर की खास तस्वीरें

फिल्म निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. गुरुवार को मुंबई में उनके घर पर सगाई का भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की.

सोनम ने अंशुला को दी सगाई की बधाई
फिल्म निर्माता-निर्देशक बोनी कपूर की बेटी अंशुला कपूर शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. गुरुवार को मुंबई में उनके घर पर सगाई का भव्य समारोह आयोजित किया गया, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों ने शिरकत की. इस खास मौके पर कपूर परिवार के सभी सदस्यों ने अंशुला के मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ उनके रिश्ते को आधिकारिक रूप से सेलिब्रेट किया. अंशुला की सगाई की खुशी में उनकी कजिन और अभिनेत्री सोनम कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा की. तस्वीरों में सोनम स्टाइलिश इंडो-वेस्टर्न लुक में नजर आईं. उन्होंने ब्राउन लॉन्ग स्कर्ट के साथ मैचिंग टॉप और ब्लेजर पहना था. सोनम ने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, "मेरी प्यारी अंशुला के लिए तैयार हूं, अब जश्न की शुरुआत!"

बता दें कि अंशुला और रोहन की प्रेम कहानी की शुरुआत 2022 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. धीरे-धीरे उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और जुलाई 2025 में न्यूयॉर्क में दोनों ने एक-दूसरे को रिंग पहनाकर अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया. अब यह जोड़ी शादी की ओर कदम बढ़ा रही है. सगाई समारोह में बोनी कपूर, सोनम कपूर, जाह्नवी कपूर, शनाया कपूर, जहान कपूर, महीप कपूर और उनके बच्चे शामिल हुए. इसके अलावा, अंशुला के कजिन मोहित मारवाह अपनी पत्नी अंतरा मारवाह के साथ मौजूद रहे. समारोह में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी ने इस पल को और खास बना दिया.

अंशुला और रोहन की जोड़ी को फैंस और परिवार से ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं. अंशुला कपूर इससे पहले 'द ट्रेटर्स' रियलिटी शो में नजर आई थीं. अंशुला ने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. उन्होंने 2014 में एक्सीड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई में एक साल बतौर एसोसिएट लिसनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग काम किया है. वे गूगल की कर्मचारी भी रह चुकी हैं.अंशुला ऋतिक रोशन की कंपनी एचआरएक्स में बतौर ऑपरेशन मैनेजर काम कर चुकी हैं.

वहीं, रोहन ठक्कर, करण जौहर की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं. वह फ्रीलांस राइटर के तौर पर धर्माटिक एंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं. यह धर्मा प्रोडक्शन की ही एक डिजिटल कंपनी है. इस तरह रोहन ठक्कर भी फिल्मी इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं.

