विज्ञापन

जहीर इकबाल संग पहले बच्चे का स्वागत करेंगी सोनाक्षी सिन्हा! बोलीं- प्रेंग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड...

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया पर चल रही अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर मजेदार रिएक्शन दिया है, जो वायरल हो रहा है.  

Read Time: 2 mins
Share
जहीर इकबाल संग पहले बच्चे का स्वागत करेंगी सोनाक्षी सिन्हा! बोलीं- प्रेंग्नेंसी में वर्ल्ड रिकॉर्ड...
सोनाक्षी सिन्हा ने प्रेग्नेंसी की खबरों पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा के प्रेग्नेंसी की खबरें चर्चा में हैं. हाल ही में उन्हें पति जहीर इकबाल के साथ एक इवेंट में स्पॉट किया गया, जिसके बाद एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की खबरों को हवा मिली और कहा गया कि कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाला है. लेकिन अब सार्वजनिक रूप से अपनी प्रेग्नेंसी की अफवाहों का मजेदार अंदाज में रिएक्शन दिया है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पोस्ट में उसी इवेंट से अपने लुक की कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिसके साथ एक्ट्रेस ने मजेदार कैप्शन दिया. यह अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

प्रेग्नेंसी की सभी अफवाहों को विराम देते हुए, सोनाक्षी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दिवाली आउटफिट की कई तस्वीरें शेयर करते हुए, लिखा, "इतिहास में सबसे लंबी प्रेग्नेंसी (उनके प्यारे और अति-बुद्धिमान मीडिया के अनुसार, 16 महीने और अब भी जारी है) का विश्व रिकॉर्ड रखने वाली सिर्फ अपने पेट के चारों ओर हाथ रखकर पोज देने के लिए. रिएक्शन के लिए आखिरी स्लाइड पर जाएं और फिर इस दिवाली पर अपनी चमक बिखेरते रहें."

तस्वीरों में, सोनाक्षी सिन्हा एक शाही बेज और सुनहरे कढ़ाई वाले आउटफिट में दिखाई दे रही हैं, जिसके साथ उन्होंने भारी झुमके और गजरा कैरी किया और कम मेकअप किया. वहीं आखिरी तस्वीर की बात करें तो सोनाक्षी जहीर इकबाल के साथ जोर से हंसते हुए नजर आ रही हैं. उनका मजाकिया कैप्शन तुरंत वायरल हो गया, जिसे फैंस और काफी पसंद करते हुए नजर आ रहे हैं. 

गौरतलब है कि 7 साल डेट करने के बाद सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने 23 जून, 2024 को मुंबई में शादी के बंधन में बंध गए. शादी में उनके करीबी परिवार और दोस्त शामिल हुए थे. जबकि वेडिंग रिसेप्शन में कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हुए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonakshi Sinha, Zaheer Iqbal, Sonakshi Sinha Pregnancy, Sonakshi Sinha News, Sonakshi Sinha Husband
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com