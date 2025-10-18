विज्ञापन

विदेश में बेचा आम, फिर आमिर खान के साथ दी हिट फिल्म, अमिताभ बच्चन से है खास कनेक्शन, पहचाना क्या ?

मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर कुणाल कपूर इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. एक्टर वेब सीरीज और मॉडलिंग की दुनिया में छाए हुए हैं.

इस एक्टर को पहचाना क्या ?
मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर कुणाल कपूर इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा हैं. एक्टर वेब सीरीज और मॉडलिंग की दुनिया में छाए हुए हैं. शनिवार को कुणाल कपूर 48वां जन्मदिन मनाएंगे. बहुत कम लोग जानते हैं कि कुणाल कपूर का रिश्ता अमिताभ बच्चन के परिवार से है, जो उनकी ही फैमिली का हिस्सा है. कुणाल कपूर का जन्म 18 अक्टूबर 1975 को मुंबई में हुआ था और वो पंजाबी परिवार से आते हैं. एक्टर की शुरुआती पढ़ाई भी मुंबई में ही हुई, लेकिन बाद में वो पैसे कमाने के लिए हांगकांग चले गए. एक इंटरव्यू में कुणाल कपूर ने खुलासा किया था कि गरीबी के दिनों से बचने के लिए उन्होंने हांगकांग में आम निर्यात करने का काम शुरू किया था, लेकिन वो नौकरी मजबूरी में कर रहे थे. शुरुआत से ही फिल्मों में आना उनका पहला लक्ष्य था. जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने नौकरी छोड़ मुंबई में वापसी कर ली.

कुणाल कपूर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म 'अक्स' में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की और बाद में अपनी एक्टिंग को सुधारने के लिए एक्टर नसीरुद्दीन शाह के थिएटर में काम सीखा. फिल्म 'मीनाक्षी' से कुणाल को पहला फिल्मी ब्रेक मिला, जिसमें वो एक्ट्रेस तब्बू के साथ दिखे, लेकिन उन्हें असली पहचान फिल्म 'रंग दे बसंती' से मिली थी, जिसमें उन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर की. इस फिल्म में कुणाल की एक्टिंग को भरपूर तारीफें मिली और उन्हें फिल्म के लिए फिल्मफेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की कैटेगिरी में नॉमिनेट भी किया.

'रंग दे बसंती' की वजह से कुणाल की जिंदगी में बदलाव आया है और उन्होंने बड़े बैनर यशराज फिल्म्स के साथ बैक-टू-बैक फिल्में साइन की, जिनमें 'बचना-ए-हसीनों', 'चुनरी में दाग', और 'आजा नच ले' शामिल थीं. तीनों ही फिल्मों में एक्टर साइड रोल में थे और फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर मिला-जुला प्रदर्शन किया. हालांकि कुणाल कुछ सालों तक पर्दे से दूर रहे और फिर संजय दत्त के साथ वापसी की. उन्होंने 'वेलकम तो सज्जनपुर' और 'हैट्रिक' जैसी फिल्मों में काम किया और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए.

कुणाल को 'रंग दे बसंती' में जबरदस्त एक्टिंग के लिए जूरी अवॉर्ड, 2006 में डेब्यू एक्टर के लिए जूम ग्लैम अवार्ड, 2007 में फिल्म 'वीरम' के लिए अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड और 2022 में बेस्ट डेब्यू सीरीज एक्टर (द अम्पायर) के लिए अवॉर्ड मिला था. हाल ही में कुणाल को सैफ अली खान के साथ सीरीज 'ज्वेल थीफ' में देखा गया, जिसमें उन्होंने पुलिसवाले की भूमिका निभाई है.
 

