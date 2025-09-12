विज्ञापन

अभिनेत्री सोहा अली खान ने अगस्त में ही अपने नए पॉडकास्ट शो ‘ऑल अबाउट हर’ की शुरुआत की थी. इसका तीसरा एपिसोड जल्द ही आने वाला है.

स्मृति ईरानी को सेलिब्रिटी होने पर हुआ नुकसान, राजनीति में शामिल होने पर कह डाली बड़ी बात
सोहा अली खान के पॉडकास्ट में स्मृति ईरानी ने गिनाए सेलिब्रिटी होने के नुकसान
नई दिल्ली:

अभिनेत्री सोहा अली खान ने अगस्त में ही अपने नए पॉडकास्ट शो ‘ऑल अबाउट हर' की शुरुआत की थी. इसका तीसरा एपिसोड जल्द ही आने वाला है. इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी बतौर गेस्ट शामिल होंगी. इसका एक प्रोमो वीडियो शेयर किया गया है. इसमें स्मृति ईरानी ने सेलिब्रिटी होने के नुकसान गिनाए हैं. साथ ही अपने राजनीतिक करियर से जुड़े कुछ खुलासे भी शो में किए. पॉडकास्ट में सोहा अली खान ने स्मृति ईरानी से पूछा कि क्या एक पहचाना हुआ चेहरा होना, उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक.

इस पर स्मृति ने कहा, "नुकसानदायक. क्योंकि हर कोई यही मानता था कि अभिनेता राजनीति को अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर किया जाने वाला काम मानते हैं, न कि कोई ऐसा काम जिसे उन्होंने शुरू से ही गंभीरता से अपनाया हो. अधिकतर अभिनेता अपनी लोकप्रियता के कारण राजनीति में आते हैं और फिर राज्यसभा सदस्य बन जाते हैं. मैं उनमें से नहीं थी."

उन्होंने आगे कहा, "जब मैं 2003 में सक्रिय राजनीति में आई, तो मैंने महाराष्ट्र में भाजपा की युवा शाखा के सदस्य के रूप में शुरुआत की थी. मेरे बैचमेट आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और मेरे दूसरे साथी धर्मेंद्र प्रधान, अब शिक्षा मंत्री हैं. लेकिन तब भी मैं फील्ड में रहना चाहती थी, अपने साथियों के साथ काम करना और उनका सम्मान हासिल करना चाहता थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें लंबे समय तक टिक सकती हूं. मैंने जमीनी स्तर पर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया और बाद में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने पर महाराष्ट्र में राज्य सचिव बनी. मैंने पांच भाजपा अध्यक्षों- राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जे.पी. नड्डा और वेंकैया नायडू, के साथ काम किया है. 2004 में मैंने 27 साल की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था. इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि मैंने जमीनी स्तर पर काम किया है. मैं वहां थी, मैं बाकी सितारों से अलग हूं." यह एपिसोड 12 सितंबर को यूट्यूब पर रिलीज किया जाएगा.
 

Smriti Irani, Soha Ali Khan, All About Her, Actress Smriti Irani, Actress Soha Ali Khan
