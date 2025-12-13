विज्ञापन

'आपने हमें बहुत कम समय दिया', स्मिता पाटिल की 39वीं पुण्यतिथि पर राज बब्बर हुए भावुक

दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर उनके पति राज बब्बर और बेटे प्रतीक बब्बर ने उन्हें याद किया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी.

राज बब्बर ने दिवंगत पत्नी स्मिता पाटिल के लिए किया पोस्ट
नई दिल्ली:

दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर उनके पति राज बब्बर और बेटे प्रतीक बब्बर ने उन्हें याद किया. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी. स्मिता पाटिल का निधन 13 दिसंबर 1986 को मात्र 31 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन उनकी कला और व्यक्तित्व आज भी लाखों दिलों में जिंदा है. राज बब्बर ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर पोस्ट करते हुए स्मिता की असली खूबियां गिनाईं. उन्होंने लिखा, "स्मिता पाटिल को महान एक्टर बनाने वाली क्वालिटी वही थी जो उन्हें स्क्रीन के बाहर भी खास बनाती थी. वह असाधारण रूप से शानदार थीं. उनकी गहरी सहानुभूति ने आम लोगों के संघर्षों को समझा और साधारण कहानियों के माध्यम से पर्दे पर उतारा और दिल को छू लेने वाले गीतों में बदल दिया."

राज बब्बर ने पोस्ट में आगे कहा कि स्मिता का जल्दी चला जाना उन्हें अखरता है और उन्होंने उन्हें जानने का बहुत कम समय दिया, फिर भी उनके अनगिनत प्रशंसक आज भी उनकी फिल्मों और अभिनय के जरिए उनके होने का एहसास करते हैं. उन्होंने लिखा, "आपने हमें आपको जानने के लिए बहुत कम समय दिया. यह रहस्य हमेशा अनसुलझा रहेगा. स्मिता को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं." वहीं, स्मिता के बेटे और अभिनेता प्रतीक बब्बर ने भी इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "स्मिता पाटिल की पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं. मां हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी."

स्मिता पाटिल को समानांतर सिनेमा की रानी कहा जाता था. 'मंथन', 'भूमिका', 'सूत्रधार', 'अनोखा रिश्ता', 'आखिर क्यों', 'मिर्च मसाला', 'मेरा घर मेरे बच्चे', 'डांस डांस', 'अर्द्ध सत्य', 'कयामत', 'कसम पैदा करने वाली की', 'अमृत', 'अर्थ' 'बाजार', और 'नमक हलाल' जैसी फिल्मों में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें दो राष्ट्रीय पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान दिलाया. उनकी सहज अभिनय शैली और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित भूमिकाएं दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने में सफल रहीं.
 

