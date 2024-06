सिंघम ने पीछे किए कदम तो पुष्पा 2 से टकराने को तैयार हो गया वेदा, 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर अल्लू अर्जुन वर्सेज जॉन अब्राहम

इस साल 15 अगस्त पर सिनेमा के लिहाज से काफी खास होने वाला है. बॉलीवुड की नहीं साउथ की कई फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह साउथ की फिल्म पुष्पा 2 है. पुष्पा 2 इस साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस दिन अजय देवगन की सिंघम अगेन भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन पुष्पा 2 के चलते रोहित शेट्टी ने अपनी इस फिल्म की रिलीज को फिलहाल के लिए टाल दिया. लेकिन अब 15 अगस्त पर पुष्पा 2 को टक्कर देने बॉलीवुड का वेदा आ गया है.

This Independence Day, Director Nikkhil Advani and John Abraham mark their return with the highly-anticipated actioner #Vedaa



Starring John Abraham, Sharvari, Abhishek Bannerjee, and Tamannaah Bhatia, ‘Vedaa' promises a jaw-dropping story filled with heart-pounding stunts and… pic.twitter.com/7GifAj8RjE