विदेशियों पर चढ़ा पुष्पा का खुमार, अमेरिका गॉट टैलेंट में अल्लू अर्जुन के गाने पर किया हैरान कर देने वाला डांस

अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2: द रूल की ज़बरदस्त सफलता से सचमुच तहलका मचा दिया है. वह आज के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं, जिन्होंने इस फिल्म की शानदार सफलता से दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है. नेशनल अवॉर्ड जीतने से लेकर बॉक्स ऑफिस पर राज करने तक, उन्होंने नए-नए रिकॉर्ड बना दिए हैं. लेकिन फिल्म का क्रेज़ यहीं थमने वाला नहीं है, अब ये दीवानगी ग्लोबल लेवल पर पहुँच गई है. हाल ही में बी यूनिक क्रू ने एक पुष्पा गाने पर धमाकेदार डांस परफॉर्म किया, जिसे दर्शकों और जजों से ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली.

अल्लू अर्जुन आज सचमुच एक ग्लोबल सेंसेशन बन चुके हैं. उनकी फिल्म पुष्पा ने हाल ही में अमेरिका'स गॉट टैलेंट के मंच पर भी धमाल मचा दिया. शो में बी यूनिक क्रू ने पुष्पा के एक गाने पर जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर जज भी दंग रह गए. इस परफॉर्मेंस को दर्शकों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया और जजों ने इसे सीज़न का “सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस” कहा. इस खास पल को यादगार बनाने के लिए, मेकर्स ने यह परफॉर्मेंस अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा – "आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन की पुष्पा अब एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई है. पुष्पा के गाने पर बी यूनिक क्रू' ने @AGT सीजन 20 के मंच पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और रिस्पॉन्स था लाजवाब जजों ने इसे कहा – "सीज़न का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस"

Icon Star @alluarjun's #Pushpa is a global phenomena 💥💥



The 'B Unique Crew' performed for the #Pushpa song on @AGT Season 20 stage and the response was sensational 🤩



The judges hailed it as 'THE BEST PERFORMANCE OF THE SEASON' 🌟🇮🇳❤️‍🔥pic.twitter.com/Nx1Zcfpyfw