निसा देवगन जाएंगे भूल, जब देखेंगे साउथ के सिंघम की बेटी का चेहरा, फैंस बोले- मां ज्योतिका की हैं कॉपी

साउथ के स्टार सूर्या की बेटी दिया अपनी मां और एक्ट्रेस ज्योतिका की तरह बेहद खूबसूरत और प्यारी दिखती हैं. हाल ही में एक मंदिर के बाहर निकलते समय दिया को देखा गया तो लोग उनसे नजरें नहीं हटा पाए.

ज्योतिका जितनी ही ग्रेसफुल और प्यारी हैं सूर्या की बेटी दिया
नई दिल्ली:

साउथ इंडस्ट्री में स्टार का दर्जा पाने वाले एक्टर सूर्या ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्म दी है. सिंघम और गजनी जैसी हिट फिल्में देने वाले सूर्या की पत्नी यानी ज्योतिका भी साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिख चुकी हैं. सूर्य़ा और ज्योतिका ने कई सालों की डेटिंग के बाद आखिरकार 2006 में शादी कर ली थी. इस मशहूर कपल के दो बच्चे हैं जिनमें बेटी दिया अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खूबसूरती के लिए भी मशहूर हैं.

मां की तरह खूबसूरत हैं दिया

हाल ही में मां के साथ एक मंदिर में दर्शन करके निकल रही दिया पर लोगों की नजर पड़ी तो लोग उनको देखते रह गए. ज्योतिका जहां साड़ी में प्यारी और एलिगेंट लग रही थी वहीं सिंपल सूट पहने दिया हाथ में प्रसाद लेकर अपनी मां के पीछे पीछे सकुचाई सी चल रही थी.

लाल रंग का सूट पहने दिया ने साइड में दुपट्टा लिया है और उनके चेहरे की शालीनता देखकर लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं. दिया अपनी मां की तरह बेहद खूबसूरत हैं.खासतौर पर उनकी आंखें बहुत बड़ी और प्यारी हैं.  दिया के ठीक पीछे उनका छोटा भाई देव चल रहा है.

हायर स्टडीज के लिए विदेश जाएंगी दिया

आपको बता दें कि दिया और उनके भाई देव की पढ़ाई लिखाई के लिए सूर्या और ज्योतिका मुंबई शिफ्ट हो चुके हैं. दिया ने इसी साल इंटरनेशनल रिलेशन की ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उनके नंबर वाकई काबिले तारीफ थे. दिया ने मुंबई के एसेंड इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई पूरी की है और कन्वोकेशन सेरेमनी में वो अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थी. सूर्या और ज्योतिका का कहना है कि दिया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाली हैं और वहां वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगी. आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को प्रायॉरिटी देने के लिए ही ज्योतिका और सूर्या साउथ से मुंबई शिफ्ट हुए हैं. ज्योतिका ने जहां 25 साल बाद अजय देवगन के साथ फिल्म शैतान से वापसी की है, वहीं सूर्या ने रेट्रो के जरिए अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा किया है. 

