सिमी ग्रेवाल के पति की रेयर तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कहेंगे- इन्होंने छीना रतन टाटा के हाथ से शादी का मौका

सिमी ग्रेवाल 60 के दशक की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है मगर वो अपने शो के लिए हमेशा सुर्खियों में रही हैं. मगर क्या आपको पता है सिमी ने शादी भी की थी.

सिमी ग्रेवाल के पति की रेयर तस्वीरें, 5वीं फोटो देख कहेंगे- इन्होंने छीना रतन टाटा के हाथ से शादी का मौका
सिमी ग्रेवाल के पति की रेयर फोटो
नई दिल्ली:

सिमी ग्रेवाल अपनी खूबसूरती से आज भी लोगों का दिल जीत लेती हैं. वो अपनी फिल्मों से ज्यादा शो को लेकर चर्चा में रही हैं. उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के इंटरव्यू किए थे जिसमें वो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज खोलती नजर आती थीं. सिमी आज भी अपने इस शो के लिए बहुत फेमस हैं. सिमी ग्रेवाल ने अंग्रेजी फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उसके बाद उन्होंने 70-80 के दशक में बॉलीवुड में कई शानदार फिल्मों में काम किया. सिमी अपनी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहीं. उनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा. उन्होंने रवि मोहन से शादी की थी मगर ये रिश्ता ज्यादा समय तक चल नहीं पाया.

सिमी ग्रेवाल ने 1970 में दिल्ली के कुलीन चुन्नामल परिवार के सदस्य रवि मोहन से शादी की थी. नगर इनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल पाया. दोनों शादी के 10 साल में ही अलग हो गए थे. दोनों के कोई बच्चा भी नहीं था.

सिमी ग्रेवाल के पति को बहुत ही कम लोगों ने देखा है मगर उनकी शादी की फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.

सिमी ग्रेवाल का नाम शर्मिला टैगोर के पति मंसूर अली खान से भी जुड़ा था. मगर शर्मिला के मंसूर की जिंदगी में आने के बाद दोनों का रिश्ता टूट गया था.

इसके अलावा सिमी का नाम जामनगर के महाराजा शत्रुशल्य सिंह जी और पाकिस्तानी राजनेता सलमान तासीर के साथ भी जुड़ा था.

सिमी ग्रेवाल रतन टाटा के साथ भी अपने अफेयर को लेकर काफी सुर्खियों में रही थीं. उन्होंने रतन टाटा के साथ अपने रिश्ते को कंफर्म भी किया था.

रतन टाटा के निधन के बाद सिमी ग्रेवाल बहुत इमोशनल हो गई थीं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया था. जो खूब वायरल हुआ था. 

