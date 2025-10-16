विज्ञापन

हॉलीवुड से शुरू हुआ सिमी ग्रेवाल का सफर, राज कपूर की इस फिल्म से बनीं बॉलीवुड की बोल्ड क्वीन

हॉलीवुड से शुरू हुआ था सिमी ग्रेवाल का करियर
हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने 70 और 80 के दशक में अपनी अदाकारी और ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों का दिल जीता. उनकी खूबसूरती और शानदार अभिनय उन्हें बॉलीवुड की अलग पहचान दिलाने में मददगार साबित हुआ. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हॉलीवुड की एक फिल्म से की थी, जो भारत में बनी थी. यह उनकी जिंदगी और करियर का काफी खास और दिलचस्प पहलू है. सिमी ग्रेवाल का जन्म 17 अक्टूबर 1947 को लुधियाना में हुआ था. उनके पिता भारतीय सेना के ब्रिगेडियर थे, इसलिए उनका बचपन एक अनुशासित परिवार में बीता. बचपन से ही उन्हें अभिनय का शौक था, लेकिन परिवार वालों ने उनकी पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दिया.

सिमी को अपनी बहन के साथ इंग्लैंड भेजा गया, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के बाद सिमी ने अपने दिल की आवाज सुनी और अभिनय की दुनिया में कदम रखा. उनकी पहली फिल्म 1962 में आई, जिसका नाम था 'टार्जन गोज टू इंडिया'. यह एक हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन इसे भारत में ही शूट किया गया था. इस फिल्म में सिमी के साथ फिरोज खान भी थे.

'टार्जन गोज टू इंडिया' के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम करना शुरू किया और धीरे-धीरे अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनकी कुछ खास फिल्मों में 'मेरा नाम जोकर', 'नमक हराम', 'सिद्धार्थ', 'कर्ज', 'नसीब', और 'इंसाफ का तराजू' शामिल हैं. खास बात यह थी कि सिमी ने अपनी फिल्मों में ऐसे किरदार निभाए जो उस दौर की अन्य अभिनेत्रियों से अलग थे. वे अपनी बोल्डनेस और आत्मविश्वास के लिए जानी गईं, खासकर फिल्म 'मेरा नाम जोकर' में उनके एक टॉपलेस सीन ने उस समय खूब चर्चा बटोरी थी.

सिमी ने सिर्फ अभिनय तक ही अपना सफर सीमित नहीं रखा. उन्होंने निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा और मिथुन चक्रवर्ती और अनुराधा पटेल की फिल्म 'रुखसत' का निर्देशन किया. इसके अलावा उन्होंने कई टीवी शो भी बनाए. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उनका चैट शो 'रेन्जेव्यू विद सिमी ग्रेवाल' था, जिसमें उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के इंटरव्यू लिए. इस शो ने उन्हें टीवी की दुनिया में भी खास पहचान दिलाई.

सिमी ग्रेवाल को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कार भी मिले. उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड भी मिला, जो उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत का परिणाम था. उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान और आदर्शों को कभी नहीं छोड़ा.

सिमी ग्रेवाल का हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज से जुड़ाव उनके करियर की सबसे अनोखी खासियत है. 'टार्जन गोज टू इंडिया' जैसी हॉलीवुड फिल्म से शुरुआत कर वह बॉलीवुड की चमकदार दुनिया में चमकीं. उनके करियर का यह एंगल उन्हें बाकी अभिनेत्रियों से अलग बनाता है और यह दिखाता है कि वह ग्लोबल टैलेंट की धनी थीं. वर्तमान में सिमी ग्रेवाल शोबिज से दूर हैं, लेकिन वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं.

