कैसा है अक्षय खन्ना का स्वभाव? पापा विनोद खन्ना की हीरोइन ने की धुरंधर एक्टर की खूब तारीफ, कहा- बेहतरीन एक्टर

एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने अक्षय खन्ना की शख्सियत को बेमिसाल बताया और कहा कि धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना एक बेहतरीन अभिनेता हैं. 

सिमी ग्रेवाल ने की अक्षय खन्ना की तारीफ
बीते जमाने की लोकप्रिय एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अभिनेता अक्षय खन्ना का एक पुराना इंटरव्यू शेयर किया. यह इंटरव्यू अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल के मशहूर शो 'रोंदेवू विद सिमी ग्रेवाल' का है. उनके इस शो में कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी. इस शो में सिमी ग्रेवाल ने अभिनेता अक्षय खन्ना का भी इंटरव्यू लिया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर लिखा, "अक्षय खन्ना एक बेहतरीन अभिनेता हैं. वह स्वभाव से इट्रोवर्ट हैं. पुराने शो 'रोंदेवू विद सिमी ग्रेवाल' में बातचीत के दौरान उनकी चुप्पी की दीवारों को थोड़ा तोड़ पाना मेरे लिए एक खास अनुभव था.

सिमी ग्रेवाल ने की धुरंधर एक्टर अक्षय खन्ना की तारीफ

उन्होंने लिखा, "वह कम बोलने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन सवालों से बचते नहीं हैं. बातचीत के दौरान मुझे उनके रहस्यमयी व्यक्तित्व की झलक देखने को मिली थी." एक्ट्रेस के कैप्शन को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वे अक्षय खन्ना की कितनी इज्जत करती हैं. फिल्म धुरंधर की सक्सेस के बाद अभिनेता अक्षय खन्ना के अभिनय को काफी सराहा जा रहा है. फिल्म में भले ही अभिनेता ने निगेटिव रोल अदा किया है, लेकिन हर कोई उनके अभिनय और स्टाइल की तारीफ करता नहीं थक रहा है. वहीं दर्शकों का कहना है कि अभिनेता ने भले ही फिल्म में विलेन का रोल अदा किया हो, लेकिन उन्होंने रणवीर सिंह से सारी लाइमलाइट चुरा ली. 

धुरंधर को लेकर चर्चा में हैं अक्षय खन्ना

धुरंधर के सॉन्ग 'एफए9एलए' में अक्षय खन्ना मजेदार अंदाज में झूमते हुए पार्टी का मजा लेते नजर आ रहे हैं. अभिनेता का ये डांस स्टेप इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स इस पर वीडियो बनाकर ट्रेंड पर शामिल हो रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस गाने को किसी भारतीय ने नहीं बनाया, बल्कि बहरीन के रहने वाले रैपर 'फ्लिपराची' ने बनाया है. रैपर का असली नाम हुसम असीम है, लेकिन 'फ्लिपराची' के नाम से पॉपुलैरिटी हासिल की है. हालांकि गाने का असली वर्जन साल 2015 में रिलीज किया गया था.

