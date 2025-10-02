विज्ञापन

सिमी ग्रेवाल ने रावण के नाम लिखा खुला खत, तुम्हें जलाने की कोई खास वजह नहीं, तुम तो आधे से ज्यादा सांसदों से बेहतर

सिमी गरेवाल का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. सिमी ने रावण के लिए अपना एक अलग ही नजरिया पेश किया. सिमी ने अपने ट्वीट में रावण को “हल्का-फुल्का शरारती” कहा.

दशहरा पर सिमी गरेवाल के ट्वीट ने मचाई हलचल
नई दिल्ली:

आज 2 अक्टूबर 2025 है और देशभर में दशहरे का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इस बीच सिमी गरेवाल का एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. वायरल इसलिए क्योंकि दशहरा के इस पावन अवसर पर एक तरफ जहां रावण का पुतला जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है वहीं सिमी ने रावण के लिए अपना एक अलग ही नजरिया पेश किया. सिमी ने अपने ट्वीट में रावण को “हल्का-फुल्का शरारती” कहा जो कि पारंपरिक सोच से थोड़ा हटकर है. 

उन्होंने लिखा, “डियार रावण… तुमने बस जल्दबाजी में एक महिला का अपहरण किया, लेकिन उसके बाद उसे सम्मान दिया जितना की आज के समय में लोग नॉर्मली महिलाओं को नहीं देते हैं. तुमने उसे अच्छा खाना दिया और महिला सुरक्षा गार्ड दिए. तुमने उसके सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा लेकिन उसके मना करने पर तुमने कभी उस तेजाब नहीं फेंका. जब भगवान राम ने तुम्हें मारा तब तुम इतने समझदार थे कि माफी मांग रहे थे. मुझे लगता है कि तुम आधी संसद से ज्यादा पढ़े लिखे थे. मुझ पर भरोसा करो तुम्हें जलाने के लिए मेरे दिल में कोई हार्ड फीलिंग नहीं है. 

यह ट्वीट फैंस और आलोचकों के बीच तीखी बहस छेड़ गया. कुछ ने इसे क्रिएटिव सोच बताया, जबकि कुछ ने इसे रावण के अपराधों – जैसे राम्भा और वेदवती के साथ दुर्व्यवहार – को नजरअंदाज करने वाला माना. एक यूजर ने लिखा, “अगर कोई आपको अगवा कर ले, तो क्या यह शरारत है?” वहीं, सिमी के सपोर्टर्स ने कहा कि यह रावण के जटिल किरदार को समझने की कोशिश है.

इस बीच ऐसा लगता है कि सिमी की मंशा शायद रावण को सिर्फ एक खलनायक से ज्यादा देखने की थी, जो दशहरा की परंपरा में नया आयाम जोड़ता हो. जो भी हो लेकिन यह ट्वीट निश्चित रूप से दशहरा 2025 की सबसे चर्चित घटना बन गया है.

