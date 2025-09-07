SIIMA 2025 Winners list: अल्लू अर्जुन ने 'पुष्पा 2' के लिए जीता अवॉर्ड, अमिताभ बच्चन और कमल हासन को...

साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवॉर्ड (SIIMA) का पहला दिन शनिवार को आयोजित हुआ, जहां तेलुगु और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के विजेताओं की घोषणा की गई. जहां गौरी, कल्कि 2898 AD और पुष्पा 2: द रूल जैसी फ़िल्मों को पुरस्कार मिला. हालांकि तमिल और मलयालम फिल्मों के लिए परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन कार्यक्रम का पहला हिस्सा सितारों से भरा रहा. यहां अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, विजय और संदीप किशन जैसे कलाकार रेड कार्पेट पर नज़र आए. पुष्पा 2 ने दो सबसे प्रमुख पुरस्कार जीते: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष) और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला), जिसमें अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना को यह सम्मान मिला.
निर्देशक सुकुमार और संगीतकार देवी श्री प्रसाद को क्रमशः सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार भी मिला. कल्कि 2898 AD ने भी इस समारोह में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई और कुल चार पुरस्कार जीते, जिनमें बहुप्रतीक्षित सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी शामिल है.
SIIMA 2025 विजेताओं की सूची (तेलुगु)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: अल्लू अर्जुन (पुष्पा 2: द रूल)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री: रश्मिका मंदाना (पुष्पा 2: द रूल)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: सुकुमार (पुष्पा 2: द रूल)
सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कल्कि 2898 ई
सर्वश्रेष्ठ खलनायक: कमल हासन (कल्कि 2898 ई.)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता: अमिताभ बच्चन (कल्कि 2898 ई.)
सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री: अन्ना बेन (कल्कि 2898 ई.)
सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता: सत्या (मथु वधालारा 2)
सर्वश्रेष्ठ छायाकार: रत्नवेलु (देवरा)
सर्वश्रेष्ठ संगीतकार: देवी श्री प्रसाद (पुष्पा 2: द रूल)
सर्वश्रेष्ठ गीतकार: रामजोगैया शास्त्री (चुट्टमल्ले - देवारा)
SIIMA 2025 पूर्ण विजेताओं की सूची (कन्नड़)
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक: उपेन्द्र कुमार (यूआई)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (पुरुष): सुदीप
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (महिला): आशिका रंगनाथ
सर्वश्रेष्ठ फिल्म: कृष्णम प्रणय सखी
सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक - मैक्स के लिए कन्नड़ पुरस्कार: बी अजनीश लोकनाथ
हास्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता: जैक सिंघम (भीम)
सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार: संदीप सुंकड़ (शाखाकारी)
सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता: समरजीत लंकेश (गौरी)
होनहार नवागंतुक: सान्या अय्यर (गौरी)
सर्वश्रेष्ठ नवोदित अभिनेता (महिला): अंकिता अमर
वर्ष का गीत डिजाइन-एसआईआईएमए 2025 में इमरान एस सरदारिया विशेष पुरस्कार: वी हरिकृष्णा
इब्बानी तब्बीदा इलियाली के लिए सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ छायाकार: श्रीवत्सन सेल्वाराजन
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका (महिला): ऐश्वर्या रंगराजन
सर्वश्रेष्ठ गीत लेखक: वी नागेंद्र प्रसाद
सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक (पुरुष): जसकरन (समिति कुरोलू)
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष (आलोचक): दुनिया विजय
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला (आलोचक): रोशनी प्रकाश
SIIMA 2025 पुरस्कार समारोह दुबई में हुआ. इस संगठन की स्थापना निर्माता विष्णु वर्धन इंदुरी और अदुसुमिल्ली बृंदा प्रसाद ने की थी, जो वर्तमान में SIIMA के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं.
