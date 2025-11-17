पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन का मोबाइल वॉलपेपर वायरल? आखिर 27 मार्च 2026 तक ‘नो स्नैक, नो शुगर, नो सोडा’ क्यों?

16 नवंबर को टॉलीवुड के ‘पुष्पा राज' अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने बिना कुछ बोले लाखों दिलों में आग लगा दी. उनके जिम ट्रेनर लॉयड स्टीवंस का एक 15 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान बन गया. क्लिप में अल्लू ट्रेडमिल पर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन सबकी नजर उनके फोन स्क्रीन पर टिक गई. वॉलपेपर पर साफ-साफ लिखा है, नो स्नैक, नो शुगर, नो सोडा. सबसे ऊपर लिखी थी एक तारीख 27 मार्च 2026. बस फिर क्या था उनका ये फिटनेस मंत्र और तारीख को लेकर सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. मिनटों में #NoSnackNoSugarNoSoda टॉप ट्रेंड बन गया फैंस ने इसे अल्लू का ‘फिटनेस मंत्र' मान लिया ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अपनी सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: बेटा क्रिकेट की दुनिया का दिग्गज, पिता रहते हैं अकेले, खाने के लिए अजनबियों पर निर्भर

फिटनेस से फिल्म तक का कनेक्शन

माना जा रहा है कि ये रिजीट अल्लू अर्जुन की अगली ब्लॉकबस्टर AA22xA6 के लिए है. ये फिल्म डायरेक्टर एटली कुमार के साथ पहला कोलैब है और इसमें दीपिका पादुकोण लीड हीरोइन है. फिल्म में अल्लू का किरदार एक्शन से भरपूर है, 6 पैक एब्स, हाई-ऑक्टेन स्टंट्स. इसके लिए वे 16 महीने का सख्त डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि 27 मार्च 2026 तक एक भी चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या समोसा मुंह में नहीं जाएगा.

AA22: “No Snack. No Sugar. No Soda” March 27th on #AlluArjun's wallpaper is sparking curiosity among audience. Is it for a special announcement or a fitness milestone? Can't wait #AA22 @alluarjun @Atlee_dir pic.twitter.com/XJqTpc3WBI — Sumanth (@SumanthOffl) November 16, 2025

फैंस का जोश, सोशल मीडिया पर जंग

अल्लू अर्जुन के फोन के इस स्क्रीनशॉट के वायरल होने के बाद से लगातार कमेंट आ रहे हैं. एक कमेंट आया है कि 'अल्लू ने दिखा दिया – डिसिप्लिन से बड़ा कोई गुरु नहीं.' फैन्स में इतना क्रेज है कि वे इस ग्रॉक से डिकोड कराने की भी कोशिश कर रहे हैं. इस तरह अल्लू अर्जुन के इस स्क्रीनशॉट ने सोशल मीडिया पर खूब हंगामा बरपाया है.

फिल्म अपडेट: शूटिंग जोरों पर

AA22xA6 की शूटिंग चेन्नई, हैदराबाद और दुबई में चल रही है. मृणाल ठाकुर के सेकंड लीड में आने की चर्चा गर्म है. संगीत साई अभ्यंकर दे रहे हैं. फिल्म को रिलीज करने का प्लान 2027 समर का है. अब देखना यह है कि इस तारीख से जुड़ा सस्पेंस कब खुलता है और अल्लू अर्जुन की फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान भी कब होगा.