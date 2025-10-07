विज्ञापन

नाश्ते में खाते हैं अंडे और लंच में ग्रिल्ड चिकन, डिनर में छिपा है पुष्पा एक्टर अल्लू अर्जुन की फिटनेस का राज

पुष्पा के जरिए लोगों के दिलों पर राज करने वाले अल्लू अर्जुन अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए नाश्ते में अंडे खाते हैं. इसके अलावा उनकी बैलेंस्ड और सिंपल लाइफ उन्हें शानदार फिटनेस देती है.

नई दिल्ली:

'पुष्पा' फेम सुपरस्टार अल्लू अर्जुन सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी फिटनेस और जबरदस्त बॉडी के लिए भी जाने जाते हैं. उनका स्टाइल, उनकी एनर्जी और उनकी फिटनेस फैंस को दीवाना बना देती है. यह वजह है कि अल्लू अर्जुन की एक झलक देखने के लिए सैकड़ों फैंस की भीड़ जमा हो जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी इस शानदार फिजिक के पीछे है उनकी स्ट्रिक्ट डाइट और रेगुलर वर्कआउट? चलिए जानते हैं उनके डाइट प्लान के बारे में.

नाश्ते में अंडों से एनर्जी

अल्लू अर्जुन का ब्रेकफास्ट काफी सिंपल लेकिन पावरफुल होता है. वो सुबह-सुबह अंडे खाते हैं, जिससे उन्हें पूरे दिन एनर्जी मिलती है. उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ब्रेकफास्ट उनके मूड को फ्रेश रखने और बॉडी को एक्टिव बनाने में मदद करता है. ये इस पर भी डिपेंड करता है कि पिछली रात डिनर में उन्होंने क्या खाया था.

लंच में ग्रिल्ड चिकन और हरी सब्जियां

लंच की बारी आती है तो अल्लू अर्जुन का फोकस होता है प्रोटीन और न्यूट्रिशन पर. वो ग्रिल्ड चिकन खाते हैं, जो उन्हें लीन प्रोटीन देता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है. इसके साथ वो हरी सब्जियां भी खाते हैं, जो एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर से भरपूर होती हैं. इससे उनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग रहता है और स्किन भी ग्लो करती है.

डिनर में ब्राउन राइस और सलाद

डिनर के वक्त एक्टर हल्का लेकिन हेल्दी खाना पसंद करते हैं. इसमें ग्रीन बीन्स, कॉर्न, ब्राउन राइस और सलाद शामिल होता है. वहीं, वर्कआउट के बाद वो हेल्दी ड्रिंक या शेक पीना नहीं भूलते.

फिल्मों के हिसाब से बदलते हैं डाइट

अल्लू अर्जुन अपनी फिल्मों के रोल के हिसाब से डाइट और फिजिक पर काम करते हैं. उन्होंने खुद बताया था कि ‘पुष्पा 1' फैमिली एंटरटेनर थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा मसल्स पर फोकस नहीं किया. लेकिन ‘पुष्पा 2' में ढेर सारे एक्शन सीन्स थे, इसलिए उन्होंने रेगुलर वर्कआउट करके अपनी बॉडी को और जबरदस्त बनाया.

