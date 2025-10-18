सिद्धार्थ मल्होत्रा ने एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स मूव कर दिखाई ताकत, एक्टर की फिटनेस देख फैंस हुए क्रेजी

बॉलीवुड के कई ऐसे सितारे हैं जो अपने गुड लुक्स के साथ ही साथ अपनी जबरदस्त फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. एक ही एक एक्टर है सिद्धार्थ मल्होत्रा. सिद्धार्थ अक्सर ही जिम से वर्कआउट करते हुए वीडियोज अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं. हाल ही में उन्होंने कैलिस्थेनिक्स मूव करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसे देख फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. फैंस सिद्धार्थ को एक मोटिवेशन बता रहे हैं और ऐसे और भी वीडियोज की डिमांड कर रहे हैं.

सिद्धार्थ ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम पर जिम से अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक एडवांस्ड कैलिस्थेनिक्स मूव किया, जिसमें उनके कोर और अपर बॉडी की ताकत दिखाई दी. वीडियो में एक्टर एक हॉरिजॉन्टल बार को पकड़े हुए, हवा में हॉरिजॉन्टल प्लैंक पोजीशन में नज़र आ रहे हैं. उनकी फिटनेस को देख फैंस उनके कायल हो गए हैं.

कैप्शन में उन्होंने लिखा: "एक दिन में एक बार, हर दिन नई सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए #SidFit." अभिनेता सोनू सूद ने कमेंट सेक्शन में एक दिल और हाई टेन इमोजी शेयर किया. वहीं ढेरों फैंस से सिद्धार्थ को अपना मोटिवेशन बताते हुए ऐसे और भी वीडियोज शेयर करनी की डिमांड की. एक फैन ने लिखा, ये दिल मांगे मोर. वहीं दूसरे ने लिखा, हाय मैं मरजावां.

इस फिल्म में आएंगे नजर

वर्कफ्रंट की बात करे को सिद्धार्थ आखिरी बार जान्हवी कपूर के साथ परम सुंदरी में नज़र आए थे. तुषार जलोटा की निर्देशित, यह फिल्म एक नॉर्थ इंडियन लड़के परम की कहानी है, जो एक एआई ऐप के ज़रिए अपने जीवनसाथी की तलाश करता है, जो उसे केरल की एक दक्षिण भारतीय लड़की सुंदरी से मिलवाती है.

सिद्धार्थ को आने वाले दिनों में तमन्ना भाटिया के साथ 'विवान: फ़ोर्स ऑफ़ द फ़ॉरेस्ट' में देखा जा सकेगा. एक्शन और एक मनोरंजक कहानी से भरपूर यह फिल्म 15 मई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.