सिद्धार्थ मल्होत्रा – हिंदी सिनेमा रोम-कॉम के बिना अधूरा है

‘परम सुंदरी' यह सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की आने वाली फिल्म है, जिसका म्यूजिक लॉन्च मुंबई में किया गया. इस मौके पर फिल्म की कास्ट के साथ-साथ फिल्म के गायक सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कृष्णकली साहा, आदित्य रिखारी, सुमंतो मुखर्जी और सचिन–जिगर की जोड़ी से जिगर ने इस संगीतमय शाम में हिस्सा लिया. फिल्म में गायक विशाल मिश्रा ने भी आवाज दी है और संगीत दिया है सचिन–जिगर ने. इवेंट के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा ने रोमांटिक फिल्मों पर बात करते हुए इन फिल्मों के प्रति अपने रुझान के बारे में कहा, “मुझे लगता है हिंदी फिल्म बिना रोम-कॉम और बिना लव सॉन्ग के अधूरी है. जब से मैंने फिल्में देखनी शुरू कीं, मुझे गाने याद हो जाते थे, खासकर रोमांटिक गाने. हिंदी सिनेमा में चाहे वह एक्शन हो, थ्रिलर हो या कोई भी जॉनर, रोमांस हमेशा उसका अहम हिस्सा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, “हां, शायद मैंने पिछले कुछ सालों में रोमांटिक फिल्में ज्यादा नहीं कीं. जैसा कि डिनो कह रहे थे, मैडॉक ने भी शुरुआत रोमांटिक फिल्मों और खूबसूरत गानों से की थी. और आज फिर से उसी जॉनर में लौटना मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है. हमारी फिल्म को जो रिस्पॉन्स मिला है, ट्रेलर को जो प्यार मिला है, और अब एल्बम और गानों को जो सराहना मिल रही है, वह सच में बहुत खास है.”

उन्होंने कहा, “मैंने सचिन–जिगर और सोनू सर के साथ पहले भी काम किया है, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला कि मैं सोनू सर की आवाज पर एक रोमांटिक गाना लिप्सिंक कर पाऊं. मैंने शाहरुख सर को ऐसा करते हुए देखा है. हम खुद भी असिस्टेंट रह चुके हैं और सीखा है कि हाई-स्पीड शॉट्स में कैसे करना है. इस फिल्म के जरिए मुझे पहली बार वह मौका मिला. मैं तो यही कहूंगा कि सोनू सर की आवाज में खुद ही मोहब्बत है. जैसे ही उनका गाना शुरू होता है, प्यार महसूस होने लगता है, ज्यादा एक्सप्रेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती. जब हमने एल्बम का पहला गाना सुना था तो पूरी टीम को वह तुरंत पसंद आ गया था. वह गाना आज भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है.” ‘परम सुंदरी ‘29 अगस्त को रिलीज हो रही है और इसके निर्माता हैं मैडॉक फिल्म्स, जो काफी वक्त बाद रोमांटिक फिल्मों में वापसी कर रहे हैं.

