श्वेता महारा ने लगाई 'चोलिया के हुक राजा जी' पर ठुमका, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, 10 मिलियन पार हुए व्यूज

श्वेता महारा एक नाम नहीं ब्रांड बन चुकी हैं. उनकी फ़िल्में हो या एल्बम के गाने हो सभी एक दम हिट होते हैं. श्वेता म्हारा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में हैं. वजह है उनका एक जबरदस्त डांस वीडियो जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो भोजपुरी सुपरस्टार अरविंद अकेला कल्लू के हिट गाने "लगाई दिहनि चौलिया के हुक राजा जी" पर है, जिसमें श्वेता महारा ने अपनी अदाओं और दमदार डांस मूव्स से दर्शकों को दीवाना बना दिया है. वीडियो में श्वेता ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं और गाने की बीट्स पर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, वह फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. डांस की एनर्जी, एक्सप्रेशन्स और श्वेता का कॉन्फिडेंस – सब कुछ इतना परफेक्ट है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. वही ये वीडियो पटना के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है, जिस पर दर्शक झूम रहे हैं. अपनी परफॉरमेंस से पहले श्वेता वहां आये दर्शकों से पूछती हैं कि मेरे साथ किस किस को हरयाणवी सांग पर डांस करना है, फिर पूछती हैं पंजाबी, राजस्थानी, हिंदी लेकिन इन सब पर वहां कि ऑडियांस कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन जैसे ही श्वेता भोजपुरी का नाम लेती हैं. पटना की ऑडियांस दिल खोलकर शोर मचाने लगती है और फिर श्वेता अपना परफॉरमेंस शुरू कर देती हैं.

महज एक ही दिन में इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है. इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर फैंस कमेंट्स और शेयर के जरिए अपने रिएक्शन दे रहे हैं. वही ओवरऑल पेज पर 50 से 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. फैंस ने इस डांस को "पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस" बताया है, वहीं कई यूजर्स ने लिखा कि श्वेता ने इस गाने को और भी खास बना दिया है.

श्वेता म्हारा की इस वायरल परफॉर्मेंस ने उन्हें रातों-रात सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया है. बताते चलें कि "लगाई दिहनि चौलिया के हुक राजा जी" अरविंद अकेला कल्लू का एक सुपरहिट गाना है, जिसे पहले ही दर्शकों का खूब प्यार मिल चुका है. अब श्वेता के डांस ने इस गाने की लोकप्रियता में और इजाफा कर दिया है.