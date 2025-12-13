Sholay The Final Cut Box Office Day 1: 50 साल पहले आई थी शोले, जानें धर्मेंद्र- अमिताभ की फिल्म का पहले दिन कितना रहा कलेक्शन?

Sholay The Final Cut Box Office Day 1: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' को 50 साल पूरे हो गए हैं, जिसके चलते फिल्म को थिएटर्स पर री-रिलीज किया गया. फिल्म को देखने के लिए थिएटरों पर दर्शकों की भीड़ देखने को मिली. स्क्रीन पर गब्बर का भौकाल, जय और वीरू की मस्ती और बसंती की चंचलता को देखकर दर्शक फिर से मुस्कुरा उठे. तकनीकी रूप से नए अंदाज में लौटी इस फिल्म ने दर्शकों को एक बार फिर 1975 की यादों में पहुंचा दिया. लेकिन क्या धुरंधर, किस किस को प्यार करूं और अखंडा जैसी फिल्मों के शोर में शोले अच्छी कमाई कर पाई, जितनी 50 साल पहले की थी.

शोले द फाइनल कट ने की इतनी ओपनिंग

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरूआती आंकड़ों के अनुसार, शोले द फाइनल कट ने पहले दिन 30 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि अन्य 12 दिसंबर को रिलीज हुईं फिल्मों से काफी कम है. हालांकि 50 साल पुरानी फिल्म होने के चलते इतना कलेक्शन एक अच्छा साइन कहा जा सकता है. बता दें, फिल्म को 4के क्वालिटी में री-रिलीज किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन और अमजद खान मुख्य किरदारों में नजर आए थे.

50 साल पहले की थी इतनी कमाई

बजट की बात करें तो 50 साल पहले शोले को 30 मिलियन के बजट में बनाया गया था, जो आज के समय में अक्षय कुमार की बड़े मियां छोटे मियां जैसी फिल्मों के 300 करोड़ बजट के बराबर है. जबकि फिल्म ने 350 करोड़ की कमाई हासिल की थी.

रमेश सिप्पी ने शोले के क्लाइमेक्स पर की बात

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में रमेश सिप्पी ने कहा, उस समय भारत में इमरजेंसी थी. वहीं जब उन्होंने सेंसर बोर्ड हेड से बात की तो उन्हें फिल्म को हिंसक बताया. तब रमेश सिप्पी ने सीबीएफसी को बताया कि फिल्म में खून खराबा नहीं दिखाया गया है. बल्कि इम्पैक्ट पर फोकस किया गया है.