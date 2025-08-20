50 साल बाद लौटा शोले का जादू, गब्बर-जय-वीरू की यादों पर लगेगी बोली, फैंस को मिलेगा सुनहरा मौका

50 साल पहले जब शोले रिलीज हुई थी, तब परदे पर जय-वीरू और गब्बर की गूंज हर घर में सुनाई देती थी. अब आधी सदी बाद, ये यादें फिर ताजा होने जा रही हैं. फर्क बस इतना है कि इस बार ये किरदार फिल्मी परदे पर नहीं, बल्कि नीलामी के मंच पर लौटे हैं. दरअसल, एक खास ऑक्शन में शोले के दुर्लभ पोस्टर पेश किए जा रहे हैं, जिन्हें देखकर हर सिनेमा लवर का दिल धड़क उठेगा. इनमें मशहूर आर्टिस्ट सी. मोहन का छह-शीट वाला डिज़ाइन भी शामिल है, जो आज भी शोले की पहचान माना जाता है. लेकिन मजा सिर्फ शोले तक ही सीमित नहीं है. इस नीलामी में महल (1949), मुगल-ए-आजम (1960), नील कमल (1968) और मेरा नाम जोकर (1970) जैसी क्लासिक फिल्मों के पोस्टर और लॉबी कार्ड भी देखने को मिलेंगे. ये सिर्फ कागज नहीं हैं, बल्कि उस दौर की खुशबू और जज्बात अपने साथ लेकर चलते हैं.

हैरानी की बात है कि इसमें फिल्मी यादों के साथ-साथ इंडियन मॉडर्न आर्ट भी शामिल है. एम.एफ. हुसैन और जमिनी रॉय जैसे दिग्गज कलाकारों की पेंटिंग्स भी यहां मौजूद होंगी. यानी एक ही जगह सिनेमा और आर्ट, दोनों की झलक देखने को मिलेगी. फिल्मों के साथ-साथ विज्ञापन पोस्टरों की झलक भी दिलचस्प है- जैसे 1930 और 40 के दशक के साबुन और परफ्यूम के एड्स, जिनमें सुरैया और आशा पारेख जैसी स्टार्स दिखाई देती थीं. पुराने एयर इंडिया ट्रैवल पोस्टर तो मानो उस दौर की उड़ानों को फिर से जीने का मौका देंगे.

इतना ही नहीं, यहां साहित्य प्रेमियों के लिए रवींद्रनाथ टैगोर और सरोजिनी नायडू की दुर्लभ किताबें भी रखी गई हैं. यानी चाहे आप सिनेमा लवर हों, आर्ट कलेक्टर हों या बुक रीडर, यह नीलामी हर किसी के लिए एक खजाना है. दिल्ली और मुंबई में इसके प्रीव्यू रखे गए हैं और 22–23 अगस्त को लाइव नीलामी होगी. असली मजा तो तब आएगा जब शोले जैसे पोस्टरों पर बोलियां लगेंगी और पता चलेगा कि जय–वीरू और गब्बर का जादू आज भी उतना ही जिंदा है. पूरा कैटलॉग और पंजीकरण विवरण आप इस https://derivaz-ives.com वेबसाइट पर देख सकते हैं.