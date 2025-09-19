विज्ञापन

iPhone 17 सीरीज की सेल भारत में शुरू, शिल्पा शेट्टी ने दिखाई झलक

शिल्पा शेट्टी ने आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ फोटो शेयर की है, जो वायरल हो रही है. 

शिल्पा शेट्टी ने आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ शेयर की फोटो
नई दिल्ली:

एप्पल आईफोन 17 सीरीज की सेल आज से शुरु हो गई है. हालांकि लॉन्च से पहले से ही फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर जोरों पर थीं. वहीं फैंस जानना चाहते थे कि आईफोन 17 सीरीज के नए फीचर क्या हैं? और भारत में आईफोन 17 सीरीज की कीमत क्या है? लेकिन इन सबके बीच बॉलीवुड सेलेब्स ने एप्पल आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च के पहले ही दिन खरीद लिया है और सोशल मीडिया पर इसकी झलक दिखाई है. इस लिस्ट में पहला नाम शिल्पा शेट्टी का है, जिन्होंने आईफोन 17 प्रो मैक्स के साथ फोटो शेयर की है. 

इंस्टाग्राम पर फोन के साथ दो तस्वीरें शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी ने लिखा, ऑरेंज नया ब्लैक है. #iPhone17ProMax. इस पोस्ट को देखते ही फैंस ने भी रिएक्शन देना शुरु कर दिया है. 

गौरतलब है कि एप्पल के आईफोन 17 सीरीज की कीमत 82,900 से 2,29,900 के बीच है. इसकी प्री बुकिंग और वॉक इन सर्विस शुरु हो गई है. वहीं इसके चलते भारत के कई एप्पल स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें भी देखी गईं. आईफोन 17 सीरीज की बात करें तो इसमें आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर शामिल है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. 

