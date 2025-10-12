विज्ञापन

शिल्पा शेट्टी का खुलासा, खास डाइट से 50 की उम्र में भी हैं फिट, लंच में खाती हैं घी, फिर भी नहीं जमता फैट

एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस का ऐसा सीक्रेट बताया था, जो किसी भी लड़की की काया पलट सकता है.

 50 की उम्र में शिल्पा शेट्टी का फिटनेस सीक्रेट
नई दिल्ली:

शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड में सबसे फिट एक्ट्रेस में से एक हैं. 50 साल की शिल्पा शेट्टी अपनी खूबसूरती और फिगर से 25 साल की हीरोइन को मात देती हैं. शिल्पा आज भी वर्कआउट और योग करती हैं. इतना ही नहीं वह अपने योग सेशन के वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को फिट रहने का संदेश देती हैं. शिल्पा शेट्टी कई बार अपनी फिटनेस का राज भी बता चुकी हैं. कई इंटरव्यू में अपने सीक्रेट डाइट के बारे में भी खुलासा कर चुकी हैं. अपने एक पुराने इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने अपनी फिटनेस का ऐसा सीक्रेट बताया था, जो किसी भी लड़की की काया पलट सकता है. एक्ट्रेस ने बताया कि वह क्या खाती हैं और कौन-कौन से वर्कआउट करती हैं. एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि वह कोई स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो नहीं करती है.


शिल्पा शेट्टी का मॉर्निंग रूटीन
शिल्पा शेट्टी ने कहा था कि वह स्ट्रिक्ट डाइट की बजाय देसी घी और सोच-समझकर ही खाना पसंद करती हैं. एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं अपने दिन की शुरुआत डेढ़ गिलास गुनगुने पानी से करती हूं, फिर, मैं नोनी जूस की चार बूंदें पीती हूं, जो एनर्जी बूस्टर का काम करता है, आखिर में, मैं एक बड़ा चम्मच नारियल तेल से कुल्ला करती हूं, यह ऑयल पुलिंग की एक आयुर्वेदिक विधि है, जिसमें आप साढ़े पांच मिनट तक अपने मुंह में तेल घुमाते हैं, मैं नाश्ता जरूर करती हूं. अगर आप अपना ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आप अपने दिमाग और शरीर के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, मैं इसे जल्दी करना पसंद करती हूं, मैं बहुत ज्यादा ब्रेड नहीं खाती, इसलिए मुझे ताज़ा फलों से फाइबर की खुराक मिलती है, सेब, आम और बादाम के दूध के साथ कुछ स्लाइस, थोड़ी मूसली भी ले लेती हूं, यह मेरा पसंदीदा नाश्ता है, मुझे नाश्ते में अंडे भी बहुत पसंद हैं, ये एक कंप्लीट मील हैं'.
 

घी खाने से बढ़ता है मोटापा?

एक्ट्रेस ने आगे बताया, 'बहुत से लोगों को वेट लॉस करने में दिक्कत होती है, मुझे लगता है कि सही फैट होने से वाकई में मदद मिल सकती है, उदाहरण के लिए, आप नारियल के दूध और दूसरे एनर्जी फूड का सेवन कर सकते हैं, जो शरीर में फैट नहीं बढ़ाते हैं,  नारियल का दूध हेल्दी होता है. मैं देसी घी को लंच में खाती हूं, केले जैसे हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फल भी आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इनसे दूर रहते हैं, इस डर से कि ये उन्हें मोटा बना देंगे, अपने आहार में थोड़ा सा ब्राउन राइस भी शामिल करें, अगर आप इन को खाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी त्वचा में लचीलापन बहुत बेहतर हो गया है, आपको अपने मील में ऐसे फूड शामिल करने होंगे, जो आपको एक्टिव रखें और साथ ही आपका वजन नियंत्रित रखें और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो आए'.

