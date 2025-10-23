रेस्तरां से भी खूब पैसा छाप रही हैं शिल्पा शेट्टी, फिल्म के एक दिन के कलेक्शन के बराबर है एक रात की कमाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सिर्फ पर्दे पर ही नहीं चमकतीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी मशहूर नाम हैं. उनके मुंबई स्थित लग्जरी रेस्टोरेंट 'बास्तियान' का जलवा ऐसा है कि यहां हर रात स्टार्स की भीड़ लगती है. जहां एक तरफ शिल्पा की फिटनेस और फैशन की तारीफ होती है, वहीं दूसरी तरफ उनका ये हाई-क्लास रेस्टोरेंट कमाई के मामले में किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं. शिल्पा शेट्टी के इस रेस्टोरेंट को लेकर जो जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है और फैन्स को हैरान कर देगी.

एक रात की कमाई सुनकर रह जाएंगे हैरान

यूट्यूब पॉडकास्ट इनसाइड आउट में बरखा दत्त के साथ बातचीत में शोभा डे ने बताया किया कि 'बास्तियान' जैसे रेस्टोरेंट्स की डेली अर्निंग किसी फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन जैसी होती है. उनके मुताबिक, शिल्पा शेट्टी का 'बास्तियान' हफ्ते के दिनों में 2 करोड़ रुपए, और वीकेंड पर करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई करता है. दादर में स्थित ‘'बास्तियान: एट द टॉप' करीब 21,000 स्क्वायर फीट में फैला है. यहां से मुंबई का 360 डिग्री पैनोरमिक व्यू नजर आता है...यानी खाना खाइए और साथ में 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' का नजारा भी पाइए. यहां आम लोग नहीं, बल्कि शहर के सबसे एलिट क्लाइंट्स आते हैं जिनकी कारें लैंबॉर्गिनी और एस्टन मार्टिन जैसी होती हैं. कहा जाता है अगर आपने 'बास्तियान' में डिनर नहीं किया, तो आपने मुंबई की नाइटलाइफ मिस कर दी.

बांद्रा वाला 'बास्तियान' बंद, शिल्पा ने शेयर की इमोशनल पोस्ट

शिल्पा शेट्टी ने हाल ही में बांद्रा वाले 'बास्तियान' के बंद होने पर एक इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा, 'बास्तियान सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, यादों की एक पूरी गैलरी है'. ये जगह मुंबई की पार्टी लाइफ का दिल थी, लेकिन अब इसका दरवाजा बंद हो चुका है. हालांकि फैंस के लिए राहत की बात ये है कि 'बास्तियान' अभी भी खुला हुआ है, जहां हर रात सितारों की चकाचौंध रहती है.

शिल्पा का ‘फिटनेस से फॉर्च्यून' तक का सफर

फिल्मों से लेकर रियलिटी शोज तक, शिल्पा हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हैं. इन दिनों वो एक डांस रियलिटी शो को जज कर रही हैं और उनका फिटनेस चैनल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सुपरहिट है. कमाई के मामले में वो किसी बिजनेस टाइकून से कम नहीं. कह सकते हैं, शिल्पा शेट्टी ने ग्लैमर, ग्रेस और गेम तीनों को बखूबी संभाल रखा है.